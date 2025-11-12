Apple ne changerait pas le design général de l’iPhone 18 Pro Max, mais le smartphone serait malgré tout un peu plus épais et un peu plus lourd. En réalité, il serait l’iPhone le plus lourd jamais proposé par Apple.

Plus d’épaisseur et de poids pour l’iPhone 18 Pro Max

Si l’on en croit les informations du leaker Instant Digital sur Weibo, l’iPhone 18 Pro Max sera un peu plus épais que l’iPhone 17 Pro Max et ses 8,75 mm. Cela aurait aussi un impact sur le poids, puisque le nouveau smartphone serait un peu plus lourd.

La différence est l’iPhone 18 Pro Max qui aurait un poids avec environ 10 grammes de plus que l’iPhone 17 Pro Max. Ce dernier fait 233 grammes selon le site d’Apple aux États-Unis, mais le modèle européen fait 231 grammes. Son successeur serait donc autour de 241-243 grammes.

Voici le poids des iPhone Pro Max au fil des années :

iPhone XS Max : 208 grammes

iPhone 11 Pro Max : 226 grammes

iPhone 12 Pro Max : 228 grammes

iPhone 13 Pro Max : 238 grammes

iPhone 14 Pro Max : 240 grammes

iPhone 15 Pro Max : 221 grammes

iPhone 16 Pro Max : 227 grammes

iPhone 17 Pro Max : 233 grammes

iPhone 18 Pro Max : 241-243 grammes (estimation)

De fait, l’iPhone 18 Pro Max deviendrait l’iPhone le plus lourd, suivi de très près par l’iPhone 14 Pro Max.

Plusieurs changements sont attendus

Pourquoi ce choix ? Le leaker suggère qu’Apple a compris que la finesse de l’iPhone Air n’attire finalement pas le grand public, notamment à cause des compromis sur les capteurs photo et l’autonomie. Apple mise donc sur des nouveautés.

Plusieurs d’entre elles seraient au programme pour l’iPhone 18 Pro Max. Déjà, l’épaisseur supplémentaire pourrait suggérer une plus grosse batterie et donc une meilleure autonomie. Aussi, Apple utiliserait un nouveau type de chambre à vapeur avec de l’acier inoxydable. D’autre part, les rumeurs évoquent un nouveau capteur photo avec ouverture variable.

Combiner tous ces éléments pourrait expliquer l’épaisseur et le poids supplémentaire.