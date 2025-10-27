Une nouvelle fuite suggère qu’Apple s’apprête à proposer une avancée sur le capteur photo de ses iPhone 18 Pro : un objectif à ouverture variable. Cette fonctionnalité, une première pour l’iPhone, offrirait un contrôle créatif (plus ou moins) proche d’un appareil photo reflex.

Un contrôle manuel sur la lumière et la profondeur de champ

Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, l’appareil photo principal de 48 mégapixels des iPhone 18 Pro et Pro Max de 2026 serait capable d’ajuster physiquement son ouverture. Contrairement à l’ouverture fixe (ƒ/1,78) des iPhone 15 Pro, 16 Pro et 17 Pro, ce système permettrait de moduler la quantité de lumière captée.

Concrètement, l’utilisateur pourrait ouvrir davantage l’objectif pour améliorer les photos en basse lumière ou au contraire le fermer dans des conditions très lumineuses pour obtenir une plus grande profondeur de champ et une netteté sur tous les plans de l’image. Cette flexibilité offrirait un nouveau contrôle manuel sur les iPhone, notamment pour créer des flous d’arrière-plan (bokeh) plus naturels ou, à l’inverse, des paysages parfaitement nets. Le capteur principal et le téléobjectif bénéficieraient également d’une ouverture plus grande.

Ce n’est pas la première fois que cette histoire de capteur photo à ouverture variable fait parler d’elle. L’analyste Ming-Chi Kuo l’avait déjà évoquée en novembre 2024. La nouvelle fuite, plus récente et (probablement) plus précise, vient donc confirmer cette tendance en spécifiant que les iPhone 18 Pro et Pro Max seraient bien tous les deux concernés.

Déjà espérée pour l’iPhone 17 sans jamais se concrétiser, l’arrivée de l’ouverture variable semble désormais se préciser pour les nouveaux modèles de 2026. Ce serait un pas de plus pour transformer l’iPhone en un outil de création photographique plus intéressant.