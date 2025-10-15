Apple a décidément pris les choses en main concernant les capacités photographiques des iPhone. Si l’on en croit des fuites issues de la chaîne d’approvisionnement asiatique, les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être équipés d’un capteur principal doté à ouverture variable, ce qui serait tout simplement une première dans l’histoire de l’iPhone.

Cette technologie permettra à l’appareil photo d’ajuster automatiquement la quantité de lumière atteignant le capteur. En faible luminosité, l’ouverture s’élargira pour capter davantage de lumière, tandis qu’en plein jour, elle se refermera pour éviter la surexposition. Résultat : des clichés plus précis, une meilleure gestion du contraste et un contrôle accru de la profondeur de champ, idéal donc pour les portraits ou la photographie artistique.

Une collaboration industrielle d’envergure

Apple aurait déjà entamé les discussions avec LG Innotech et Foxconn pour la production de ce nouveau module, tandis que les actionneurs mécaniques seraient fournis par les entreprises chinoises Luxshare ICT et Sunny Optical. L’introduction d’une ouverture variable marquera un tournant pour la gamme Pro, dont les capteurs sont restés à ouverture fixe (ƒ/1.78) depuis l’iPhone 14 Pro. Samsung avait tenté l’expérience sur ses Galaxy S9 et S10 en 2018, avant d’abandonner le concept pour des raisons de coût et d’épaisseur.

Attendu à l’automne 2026, aux côtés de l’iPhone Air 2 et du premier iPhone pliable, l’iPhone 18 Pro promet donc d’être une refonte assez ambitieuse de son système photo, au point peut-être de redéfinir les standards de la photographie mobile haut de gamme.