Les iPhone 18 Pro et Pro Max auront chacun le droit à un capteur photo à ouverture variable. Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué le sujet le mois dernier et il le confirme une nouvelle fois aujourd’hui, précisant que le fabricant néerlandais BE Semiconductor fournira l’équipement d’assemblage des lames d’ouverture, c’est-à-dire la partie mécanique qui contrôle la quantité de lumière qui passe à travers le capteur.

Les capteurs photo principaux des iPhone 14 Pro, 15 Pro et 16 Pro ont une ouverture fixe de ƒ/1,78. Une ouverture variable sur les futurs modèles d’iPhone permettrait à l’appareil photo principal de contrôler la quantité de lumière qui entre dans l’objectif et de s’adapter aux différentes conditions d’éclairage. Cela offrirait également un meilleur contrôle de la profondeur de champ, permettant une mise au point plus nette sur les sujets ou un flou d’arrière-plan plus doux.

Kuo n’a pas précisé si les iPhone 18 Pro seraient dotés d’un capteur plus grand, mais une telle mise à niveau ouvrirait la voie à des améliorations significatives de la profondeur de champ. Apple propose déjà le mode Portrait, qui rend artificiellement l’arrière-plan plus flou derrière une personne ou un autre sujet sur une photo. Un capteur d’image plus grand permettrait d’obtenir cet effet « bokeh » de manière plus naturelle sur les iPhone 18 Pro.

Nous avons encore le temps avant de découvrir les iPhone 18 (Pro). En effet, Apple les annoncera dans deux ans. Les informations à leur sujet peuvent donc encore évoluer.