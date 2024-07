En voilà une fuite intéressante : si l’on en croit l’analyste Ming Chi Kuo (généralement bien renseigné), l‘iPhone 18 Pro comprendra au moins un nouveau capteur, capteur qui serait cette fois fourni par Samsung au lieu de Sony, mettant ainsi fin à l’exclusivité de Sony sur les capteurs de l’iPhone. La note de Ming-Chi Kuo indique que Samsung devrait commencer à fournir Apple en capteurs d’image CMOS (CIS) ultra-larges de 1/2,6 pouces et de résolution 48MP d’ici 2026. Le gant sud-coréen aurait même déjà mis en place une équipe dédiée pour répondre aux besoins d’Apple avec l’iPhone 18. A priori, le capteur principal et le téléobjectif pourraient continuer à être produits par Sony.

A terme, avec Samsung en plus dans l’équation, Apple se doterait des moyens de faire face à un éventuel problème de production chez Sony, sans compter que la concurrence entre fournisseurs se traduit généralement par une baisse des prix des composants et parfois même par une course aux meilleures performances. Pour ce qui concerne l’iPhone 18, cette concurrence ne semble pas (encore ) à l’ordre du jour puisque Sony et Samsung produiront des capteurs différents.