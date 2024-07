Samsung est déjà l’un des principaux fournisseurs des écrans OLED d’Apple et pourrait maintenant fournir un capteur de caméra avancé pour l’iPhone 16 selon les informations de The Elec.

Samsung à la rescousse pour la caméra des iPhone 16

Apple teste en ce moment des capteurs d’image CMOS de Samsung System LSI. Ces capteurs sont destinés au capteur photo principal de l’iPhone 16. Historiquement, Apple s’est exclusivement approvisionné pour ses iPhone auprès de Sony, mais les récents développements indiqueraient un pivot en raison de préoccupations concernant la fiabilité et la nécessité d’incorporer de nouvelles technologies dans son système d’appareil photo.

Apple et Sony auraient eu des problèmes l’an dernier. Le premier voulait que le second développe un certain nombre de nouveaux capteurs d’images, mais il n’a pas su les livrer à temps. Il a donc été impossible de faire des améliorations notables pour les iPhone 15. Au vu de la situation, Apple a demandé à Samsung de commencer le développement de capteurs d’images. Si Samsung réussit les tests de qualité (qui sont en cours), ce sera la première fois que la société fournira un tel capteur pour les iPhone.

Plusieurs améliorations au programme

Le nouveau capteur d’image mis au point par Samsung présente une conception plus avancée avec trois niveaux. Ces trois niveaux contiennent chacun des éléments distincts : la photodiode, les transistors et le convertisseur analogique-numérique. En comparaison, les capteurs d’image actuels et antérieurs des iPhone ont une conception à deux niveaux qui combine la photodiode et les transistors sur une seule plaquette.

La photodiode convertit la lumière en signaux électriques, tandis que quatre transistors sont responsables du transfert, de l’amplification, de la lecture et de l’effacement de ces signaux. La séparation de ces composants en trois niveaux permet d’augmenter la densité des pixels, de réduire le bruit et de diminuer la taille des pixels.

La nouvelle technologie fait appel au collage hybride wafer à wafer, qui fixe ces wafers directement par l’intermédiaire d’une pastille de cuivre, éliminant ainsi le besoin de bosses pour le transfert des signaux. Cela permet de réduire la taille du capteur et d’augmenter la vitesse de transfert des données.

Aux dernières nouvelles, les iPhone 16 auront un capteur photo principal de 48 mégapixels et un nouveau bouton Capture pour faciliter la prise de photos et vidéos.