Le design de l’iPhone 16 Pro se dévoile aujourd’hui avec des rendus utilisés dans les usines qui ont fuité grâce à 91Mobiles. Cela montre un modèle qui ressemble beaucoup à l’iPhone 15 Pro, avec malgré tout des changements pour les boutons.

Sur la tranche gauche, le bouton Action — qui a fait ses débuts avec l’iPhone 15 Pro – est toujours présent, mais il se veut un peu plus long. On se rapproche de la longueur des boutons de volume qui sont juste en dessous. Il semble également un peu plus large.

Pour ce qui est de la tranche droite, il y a le nouveau bouton Capture qui a déjà fait parler de lui dans les rumeurs. Il est situé en bas de la tranche. Il n’y a rien de particulier à cet endroit sur l’iPhone 15 Pro, donc Apple peut occuper cette place avec le successeur. En revanche, les iPhone américains ont une section dédiée à la 5G millimétrique. Apple va donc la déplacer pour la mettre sur la tranche gauche.

Pour rappel, le bouton Capture sera mécanique et non capacitif, mais il réagira à la pression et au toucher. Il sera possible d’effectuer des zooms avant et arrière en glissant de gauche à droite sur le bouton, de faire la mise au point en appuyant légèrement et d’activer un enregistrement vidéo en appuyant plus vigoureusement.

Plusieurs changements verront le jour avec les iPhone 16 Pro et Pro Max, notamment au niveau de l’écran puisqu’ils vont respectivement avoir des dalles de 6,3 et 6,9 pouces. En comparaison, les iPhone 15 Pro et Pro Max ont des écrans de 6,1 et 6,7 pouces.