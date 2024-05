Les rumeurs et autres fuites s’amoncellent concernant la prochaine gamme d’iPhone. Si l’on en croit le leaker « Baby Sauce », l’iPhone 16 Pro disposerait d’un capteur Ultra Wide (ultra large) largement amélioré ainsi que d’un gros zoom optique. Le capteur Ultra Wide serait un 48 mégapixels, ce qui signifierait que l’iPhone 16 Pro comprendrait deux capteurs 48 MPx (capteur principal et Ultra Wide), une première sur un iPhone. L’autre bonne nouvelle est que cette amélioration concernerait cette fois l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Enfin un peu moins de « favoritisme » sur le modèle Max ?

En revanche, il n’y aurait pas de gros changements concernant le capteur 12 mégapixels, qui serait toujours un téléobjectif (grossissement optique x5). Ces nouvelles « fuites » sont évidemment à prendre avec les pincettes d’usage, sachant que le leaker « Baby Sauce » n’a pas beaucoup d’antécédents auxquels se référer. L’évolution franche d’un des capteurs du bloc photo reste tout de même assez logique, d’autant que le concurrent Huawei, revenu en grande forme sur le marché chinois, propose toujours des flagships dotés de capteurs très performants. Même si l’iPhone reste la référence en matière d’enregistrement vidéo, Apple ne peut pas se permettre, vu le prix du précieux, de proposer un mobile ne terminant pas sur le podium des meilleurs « Fotophones ».