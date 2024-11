Des améliorations verront le jour pour le capteur photo principal de l’iPhone 18 Pro et l’une d’entre elles sera d’avoir un système à ouverture variable selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Kuo indique :

Sunny Optical sera le premier fournisseur d’obturateurs (Luxshare étant le second) et le deuxième fournisseur de capteurs à ouverture variable (après Largan Precision). Sunny Optical a l’avantage d’avoir de l’expérience dans la conception et la fabrication de capteurs à ouverture variable pour des clients Android, tandis que sa forte position dans les commandes d’obturateurs soutient ses perspectives de commandes d’objectifs.

Les capteurs photo principaux des iPhone 14 Pro, 15 Pro et 16 Pro ont une ouverture fixe de ƒ/1,78. Une ouverture variable sur les futurs modèles d’iPhone permettrait à l’appareil photo principal de contrôler la quantité de lumière qui entre dans l’objectif et de s’adapter aux différentes conditions d’éclairage. Cela offrirait également un meilleur contrôle de la profondeur de champ, permettant une mise au point plus nette sur les sujets ou un flou d’arrière-plan plus doux.

Il va falloir attendre avant de découvrir les iPhone 18. En effet, Apple ne les lancera pas avant 2026. Nous venons à peine d’avoir les iPhone 16 et il y aura les iPhone 17 l’an prochain. Cela n’empêche pas d’avoir dès maintenant des rumeurs.