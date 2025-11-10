Apple reporte la sortie de l’iPhone Air 2 après l’échec du 1er modèle
Apple a retiré l’iPhone Air 2 de son calendrier de lancement. Cette décision, qualifiée de rare, voire sans précédent, ne serait pas une annulation définitive mais bien la conséquence directe de l’accueil commercial décevant réservé au premier modèle de la gamme.
L’iPhone Air 2 sortira plus tard que prévu
Selon The Information, le report de l’iPhone Air 2 est directement attribué aux ventes du modèle actuel, jugées bien en deçà des attentes. Il a déjà été dit qu’Apple avait réduit de 80 % la production tellement les ventes ne suivaient pas. Cet échec commercial est si prononcé que les partenaires industriels d’Apple sont en train de mettre fin à sa fabrication. Luxshare a stoppé ses lignes de production fin octobre, tandis que Foxconn est en train de démanteler les siennes et prévoit un arrêt total d’ici la fin du mois.
Cette situation a contraint Apple à prendre une mesure radicale en informant ses ingénieurs et fournisseurs de la mise en pause du projet. Le signal envoyé est clair : le marché n’a pas répondu comme espéré à cette nouvelle proposition de smartphone ultra-fin.
Quelle est la nouvelle date de sortie ?
Cette décision de reporter la sortie met un coup d’arrêt à un smartphone qui s’annonçait pourtant comme une évolution notable, notamment avec son épaisseur de seulement 5,6 mm. L’iPhone Air 2 était prévu pour être encore plus léger que son prédécesseur, tout en intégrant une batterie de plus grande capacité. Il devait également hériter du système de refroidissement par chambre à vapeur, une technologie déjà présente sur l’iPhone 17 Pro.
Initialement programmé pour l’automne 2026 aux côtés de l’iPhone 18 Pro, de l’iPhone 18 Pro Max et de l’iPhone pliable, l’iPhone Air 2 est désormais sans date de sortie précise. Bien que quelques équipes continuent de travailler sur le projet, son avenir est plus qu’incertain.
Peut-être que le smartphone sortira au printemps 2027 aux côtés de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e. Ou bien il faudra attendre encore plus de temps. Seul l’avenir nous le dira.
Le défaut est son prix. Tarif à 999€ il aurait cartonné je pense.
Oui donc tu met 200€ en plus et t’a un meilleur model je pense que beaucoup auraient fait pareil (quand t’arv a économiser 1000€ 200€ c rien) c juste mon avis :/
Cet iPhone Air est génial. Il ne mérite pas le sort qui lui arrive…
Je l’ai acheté day one c’est le meilleur iPhone que j’ai eu depuis le 5 pour ma part. Un vrai changement
100 % d’accord avec vous mais moi je dirais depuis 17 ans j’enlève le premier modèle qui m’a changé à tout jamais de mon Sony Ericsson P910i 😂
Il fallait mettre la caméra ultra grand angle, un 2eme speaker et un prix à 100e de plus que le 17
On peut avoir vos sources pour cette article ? Ou c’est de la spéculation ? Merci
Je pense également que le défaut du air est simplement son prix.
Franchement le prix c’est pas un défaut quand tu veux un objet 200 €, 300 € à la valeur actuelle des téléphones ça change strictement rien à mon sens 😉