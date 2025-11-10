Apple a retiré l’iPhone Air 2 de son calendrier de lancement. Cette décision, qualifiée de rare, voire sans précédent, ne serait pas une annulation définitive mais bien la conséquence directe de l’accueil commercial décevant réservé au premier modèle de la gamme.

L’iPhone Air 2 sortira plus tard que prévu

Selon The Information, le report de l’iPhone Air 2 est directement attribué aux ventes du modèle actuel, jugées bien en deçà des attentes. Il a déjà été dit qu’Apple avait réduit de 80 % la production tellement les ventes ne suivaient pas. Cet échec commercial est si prononcé que les partenaires industriels d’Apple sont en train de mettre fin à sa fabrication. Luxshare a stoppé ses lignes de production fin octobre, tandis que Foxconn est en train de démanteler les siennes et prévoit un arrêt total d’ici la fin du mois.

Cette situation a contraint Apple à prendre une mesure radicale en informant ses ingénieurs et fournisseurs de la mise en pause du projet. Le signal envoyé est clair : le marché n’a pas répondu comme espéré à cette nouvelle proposition de smartphone ultra-fin.

Quelle est la nouvelle date de sortie ?

Cette décision de reporter la sortie met un coup d’arrêt à un smartphone qui s’annonçait pourtant comme une évolution notable, notamment avec son épaisseur de seulement 5,6 mm. L’iPhone Air 2 était prévu pour être encore plus léger que son prédécesseur, tout en intégrant une batterie de plus grande capacité. Il devait également hériter du système de refroidissement par chambre à vapeur, une technologie déjà présente sur l’iPhone 17 Pro.

Initialement programmé pour l’automne 2026 aux côtés de l’iPhone 18 Pro, de l’iPhone 18 Pro Max et de l’iPhone pliable, l’iPhone Air 2 est désormais sans date de sortie précise. Bien que quelques équipes continuent de travailler sur le projet, son avenir est plus qu’incertain.

Peut-être que le smartphone sortira au printemps 2027 aux côtés de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e. Ou bien il faudra attendre encore plus de temps. Seul l’avenir nous le dira.