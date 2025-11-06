L’iPhone Air au design ultra fin ne dispose que d’un seul capteur photo (ce qui explique peut-être au passage le désamour des consommateurs), mais le futur iPhone Air 2026 pourrait bel et bien marquer une vraie rupture. Si l’on en croit des fuites émanant de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, cette seconde version pourrait être dotée de deux capteurs photo à l’arrière.

Un bloc photo à deux capteurs

Digital Chat Station – un leaker plutôt fiable qui a établi son QG sur Weibo – affirme que l’iPhone Air de seconde génération disposerait d’un bloc photo à deux objectifs, soit un capteur principal 48 MP « Fusion Main » et un second capteur 48 MP « Fusion Ultra Wide ». Ce tandem pourrait ainsi offrir aux utilisateurs d’entrée de gamme un champ de vision plus large et une polyvalence accrue, des atouts jusqu’ici réservés aux modèles Pro. Le design horizontal emblématique du module photo, baptisé « camera plateau », resterait quant à lui inchangé.

Un équilibre subtil entre finesse et fonctionnalités

Finesse oblige, l’ajout d’un double capteur imposerait une refonte interne : la « camera plateau » concentre déjà de nombreux composants, entre batterie et électronique. Apple s’attellerait donc à repenser l’agencement pour conserver l’allure ultra-mince de l’appareil tout en ajoutant les nouvelles fonctionnalités.

Concernant la date de commercialisation de ce modèle, les analystes comme Ming-Chi Kuo anticipent un lancement conjoint avec l’iPhone 18 Pro et Pro Max au mois de septembre 2026, tandis qu’un modèle Air avec un plus grand écran serait programmé pour 2027. Reste que, face à des ventes décevantes hors Chine, Apple pourrait encore modifier ses plans. La présence de deux capteurs suffira-telle pour relancer l’intérêt du public pour l’iPhone Air ? Les paris sont ouverts…