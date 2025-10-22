La demande pour l’iPhone Air n’a pas répondu aux attentes d’Apple, conduisant l’entreprise à réduire la production de plus de 80 %. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, cet échec commercial cuisant confirme les difficultés d’Apple à imposer un quatrième modèle dans sa gamme et soulève des questions sur l’avenir de sa stratégie.

Des coupes drastiques dans la production

Signe de la faiblesse des ventes, la chaîne d’approvisionnement d’Apple est en train de réduire massivement les livraisons et la fabrication de l’iPhone Air. Les fournisseurs prévoient une diminution de leur capacité de production de plus de 80 % d’ici le premier trimestre 2026. Certains composants critiques ne seront même plus fabriqués dès la fin de l’année 2025.

Plusieurs sources confirment l’ampleur du désastre. La semaine dernière, la banque d’investissement Mizuho Securities rapportait qu’Apple s’apprêtait à réduire la production d’un million d’exemplaires. Aujourd’hui, Nikkei a affirmé qu’il n’y a pratiquement aucune demande pour ce modèle et qu’Apple allait réduire la production de manière significative. Pour Ming-Chi Kuo, la performance décevante de l’iPhone Air suggère que les iPhone 17 et 17 Pro satisfont déjà l’essentiel de la demande haut de gamme, ne laissant que peu d’espace pour un nouveau segment.

La malédiction du quatrième iPhone se poursuit

L’échec de l’iPhone Air n’est pas un cas isolé pour Apple, qui peine à trouver la formule gagnante pour la quatrième place de sa gamme. La société de Tim Cook avait d’abord tenté le pari d’un plus petit format avec l’iPhone mini de 5,4 pouces, qui ne s’est pas bien vendu. Elle a ensuite changé de stratégie en proposant l’iPhone Plus, une version plus grande et abordable du Pro Max, qui a également échoué à convaincre.

Avec l’iPhone Air, Apple a misé sur un design ultra-fin de 5,6 mm, au prix de compromis sur les fonctionnalités. Cette tentative se solde, elle aussi, par un échec. Le marché semble indiquer que les modèles standard et Pro répondent déjà aux besoins de la grande majorité des consommateurs.

L’accueil glacial réservé à l’iPhone Air semble refléter une tendance plus large du marché. Le concurrent direct d’Apple, Samsung, fait face à une réponse tout aussi décevante pour son smartphone ultra-fin, le Galaxy S25 Edge. Selon certaines informations, les ventes ont été si faibles que Samsung aurait décidé d’annuler le développement du Galaxy S26 Edge.