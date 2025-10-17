Apple reverrait à la baisse la production de son iPhone Air, dont les ventes n’auraient pas atteint les objectifs fixés. Selon une note de la banque d’investissement japonaise Mizuho Securities, cette décision contraste avec la forte demande enregistrée pour les iPhone 17, notamment les modèles Pro.

L’iPhone Air déçoit au niveau des ventes

Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max surclassent déjà leurs prédécesseurs de l’an dernier au même stade de commercialisation. Le modèle standard, l’iPhone 17, est lui aussi un succès, réalisant de bien meilleures performances que l’iPhone 16.

L’iPhone Air, en revanche, se distingue comme le maillon faible de la famille. Apple prévoirait de réduire sa production de près d’un million d’exemplaires cette année. En parallèle, la société augmenterait la production des autres modèles de deux millions d’unités, portant les prévisions globales des iPhone 17 à environ 94 millions d’exemplaires pour le début de 2026, contre 88 millions auparavant.

Si les ventes de l’iPhone Air déçoivent en Europe et en Amérique du Nord, le téléphone connaît un succès rapide en Chine, où les stocks ont été épuisés en quelques heures. Ce contraste met en lumière la difficulté d’Apple à positionner ce modèle intermédiaire, censé combler le fossé entre le standard et le Pro, sur les marchés occidentaux.

Apple n’est pas le seul à rencontrer des difficultés sur ce segment des smartphones ultra-fins. Son concurrent direct, Samsung, aurait récemment annulé la sortie du Galaxy S26 Edge après des ventes décevantes du Galaxy S25 Edge. Cette décision suggère que les consommateurs ne sont pas vraiment attirés par la finesse. Ils préfèrent probablement d’autres arguments, comme une plus grosse batterie. Il se trouve que l’autonomie de l’iPhone Air est correcte, mais sans plus.