Les tests pour l’iPhone Air sont là, permettant de se faire une idée du nouveau smartphone très fin d’Apple qui a une épaisseur de 5,6 mm. Mais cette finesse implique des compromis, notamment sur l’autonomie. Pour rappel, Apple a annoncé ce smartphone lors de la keynote du 9 septembre.

Un écran salué et de bonnes performances

L’écran de l’iPhone Air fait l’unanimité auprès des testeurs. Il s’agit d’une dalle OLED de 6,5 pouces qui bénéficie de ProMotion, offrant un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Les critiques soulignent sa grande fluidité et sa luminosité élevée, annoncée jusqu’à 3 000 nits, qui le rend parfaitement lisible même en plein soleil. Un des testeurs le qualifie d’« excellent », le décrivant comme « percutant, net et fluide » et lui attribue la note maximale de 5/5. Sa taille, légèrement supérieure à celle de l’iPhone 17, est également appréciée pour le confort de lecture et de visionnage qu’elle procure.

Côté performances, L’iPhone Air est équipé de la puce A19 Pro, la même que les iPhone 17 Pro, et a le droit à 12 Go de RAM. Cette configuration assure une expérience utilisateur rapide et fluide au quotidien, selon les premiers retours. Le téléphone gère le multitâche et les applications gourmandes sans surchauffe excessive dans un usage normal. Cependant, il y a des éléments à prendre en compte :

Geekbench : l’iPhone Air obtient des scores légèrement supérieurs à ceux de l’iPhone 17. Les mesures oscillent autour de 3 700 points avec un cœur et 9 665 points avec tous les cœurs.

l’iPhone Air obtient des scores légèrement supérieurs à ceux de l’iPhone 17. Les mesures oscillent autour de 3 700 points avec un cœur et 9 665 points avec tous les cœurs. Usage intensif : certains testeurs notent que le smartphone peut chauffer lors de longues sessions de jeu. De plus, la chauffe se situe sur la partie supérieure. C’est positif au niveau de la prise en main, puisque le téléphone reste à une température correcte sur la plupart de sa surface. Néanmoins, certains se demandent si le fait que la chauffe soit uniquement sur la partie supérieure n’aura pas un impact négatif à long terme.

L’autonomie : le principal point de débat

L’autonomie de l’iPhone Air est unanimement identifiée comme le compromis majeur de sa conception ultra-fine. Les avis des testeurs, bien que nuancés, convergent vers une performance adéquate pour un usage quotidien, mais qui révèle ses limites pour les utilisateurs intensifs.

Un des testeurs a estimé que l’autonomie est suffisante pour une journée de travail, soit entre six et huit heures d’utilisation. Dans son meilleur essai, le téléphone a tenu 10 heures et 20 minutes loin du chargeur. En moyenne, il a obtenu environ 4 heures et 45 minutes de temps d’écran actif. Mais pour d’autres testeurs, l’autonomie n’est pas au niveau des autres iPhone. Il arrive que le smartphone ait besoin d’être rechargé en début de soirée. Le téléphone a également tendance à chauffer près du bloc caméra lors de la charge rapide

Sans surprise, les testeurs recommandent d’utiliser la batterie MagSafe d’Apple. Son prix est tout de même de 115 euros.

Pour sa part, Apple annonce jusqu’à 27 heures de lecture vidéo locale, soit moins que l’iPhone 17 Pro (31 heures) mais plus que l’iPhone 16 (22 heures). Tim Cook, le patron d’Apple, a expliqué que cette performance a été rendue possible par des optimisations logicielles et surtout par la suppression du port pour la carte SIM physique, libérant de l’espace pour la batterie.

Un seul capteur photo de 48 mégapixels

Que vaut le seul capteur photo à l’arrière ? Voici ce que dit un testeur :

Je me suis senti étonnamment limité par l’absence d’un capteur photo ultra grand angle, surtout lorsque je voulais capturer des paysages plus vastes. Sans vouloir en faire une confrontation entre deux téléphones fins, je ne pouvais m’empêcher de penser que le Galaxy S25 Edge dispose d’un capteur photo ultra grand angle de 12 mégapixels, en plus d’un capteur photo grand angle de 200 mégapixels, ce qui le rend moins compromettant à cet égard. Sinon, le capteur photo arrière de l’iPhone Air a toujours été à la hauteur. Sur les nombreuses photos que j’ai prises de cascades, pendant l’heure du thé et de paysages urbains, les ombres et les reflets sont bien équilibrés, les couleurs sont fidèles à la réalité et l’ensemble est net et clair. Les portraits (mon mode photo préféré) floutent habilement l’arrière-plan pour mettre en valeur les sujets, qu’il s’agisse d’un plateau à thé décadent ou d’une installation artistique.

Le verdict des testeurs

Les avis sont partagés et souvent prudents :

Une journée, mais pas plus : la plupart des critiques estiment que l’iPhone Air peut tenir une journée de travail, mais que les utilisateurs intensifs devront probablement le recharger en cours de journée.

la plupart des critiques estiment que l’iPhone Air peut tenir une journée de travail, mais que les utilisateurs intensifs devront probablement le recharger en cours de journée. Inquiétudes sur le long terme : le fait que l’autonomie soit moyenne dès maintenant inquiète les testeurs sur le long terme, notamment quand la capacité de la batterie tombera à 90 % ou 80 %.

le fait que l’autonomie soit moyenne dès maintenant inquiète les testeurs sur le long terme, notamment quand la capacité de la batterie tombera à 90 % ou 80 %. Des tests en conditions réelles : un test révèle une durée de 19 heures et 15 minutes en streaming vidéo Wi-Fi avec la luminosité au maximum. Dans un autre test, on estime une autonomie mixte supérieure à 14 heures, ce qui serait une « contre-performance » face aux 17 heures du Galaxy S25 Edge mesurées.

un test révèle une durée de 19 heures et 15 minutes en streaming vidéo Wi-Fi avec la luminosité au maximum. Dans un autre test, on estime une autonomie mixte supérieure à 14 heures, ce qui serait une « contre-performance » face aux 17 heures du Galaxy S25 Edge mesurées. La batterie MagSafe, un aveu ? : le fait qu’Apple ait lancé simultanément une nouvelle batterie externe MagSafe dédiée est perçu par beaucoup comme un signe que l’entreprise est consciente des limites de l’autonomie de son appareil.

Les tests sont à retrouver sur The Verge, TechRadar, Wired, Tom’s Guide, CNET et ailleurs. Voici également quelques tests au format vidéo :

Prix et date de sortie

L’iPhone Air débute à 1 229 euros avec 256 Go. Cela monte à 1 479 euros pour 512 To et 1 729 euros pour 1 To. La commercialisation se fera le 19 septembre, mais il est déjà possible de précommander chez Apple et les revendeurs ci-dessous :

Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :