L’iPhone Air est fin avec une épaisseur de seulement 5,6 mm, ce qui a un impact sur la batterie et la capacité de celle-ci, surtout on la compare avec les iPhone 17 et 17 Pro. Mais qu’en est-il de l’autonomie ? À en croire Tim Cook, le patron d’Apple, elle est très bonne.

Une très bonne autonomie selon le patron d’Apple

Jim Cramer, animateur de la chaîne CNBC, a pu discuter avec Tim Cook lors d’une visite à l’usine de Corning à Harrodsburg au Kentucky. Pour ceux qui ne le savent pas, Corning s’occupe du verre qui vient protéger les iPhone et d’autres smartphones pour résister un maximum aux rayures et aux chutes. D’ailleurs, 100 % du verre des iPhone et Apple Watch va être produit aux États-Unis dès 2026, comme ce fut récemment annoncé.

Tim Cook note que l’iPhone Air propose « des performances pro dans un format plus petit ». Vient ensuite une question de Jim Cramer par rapport à l’autonomie, estimant qu’elle est probablement moins importante à cause de la finesse. Le patron d’Apple répond :

L’autonomie est excellente. Vous allez adorer l’autonomie. Nous avons conçu [l’iPhone Air] de fond en comble. Il fonctionne uniquement avec une eSIM. Nous avons ainsi pu récupérer l’espace occupé auparavant par la carte SIM physique et l’utiliser pour améliorer l’autonomie. C’est une innovation incroyable.

Créer des fonctions que les utilisateurs n’attendent pas

Aussi, Tim Cook a prêté son iPhone Air à l’animateur pour qu’il puisse prendre en compte le poids et la finesse. « C’est tellement léger. C’est comme si vous teniez le futur dans votre main. C’est l’iPhone le plus fin jamais créé. Il est tellement léger », a déclaré le dirigeant.

Le patron d’Apple assure par ailleurs avoir écouté ce que les utilisateurs voulaient et cela se traduit visiblement par un téléphone plus fin. Aussi, il dit qu’Apple a envie de leur « proposer quelque chose dont ils ne savent pas encore qu’ils veulent ». Il cite l’exemple de « Cadre centré » (Center Stage en anglais), cette fonctionnalité qui vient automatiquement centrer votre visage au moment de prendre un selfie ou lors d’un appel vidéo. Il évoque aussi la traduction en direct qui concerne surtout les AirPods.