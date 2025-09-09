Apple détaille les capacités de la batterie en ce qui concerne les nouveaux iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Et bonne nouvelle : il y a des améliorations par rapport aux iPhone 16.

Les capacités de batterie officielles pour les iPhone 17

En temps normal, Apple ne communique jamais la capacité de batterie de ses iPhone contrairement à d’autres constructeurs. Mais l’Europe impose depuis peu des étiquettes énergie. Les constructeurs doivent donc donner publiquement quelques détails et cela permet ici d’avoir les informations sur les iPhone 17.

Voici les capacités de batterie pour les iPhone 17 selon Apple :

iPhone 17 : 3 692 mAh (+3,7 % par rapport à l’iPhone 16)

iPhone Air : 3 149 mAh

iPhone 17 Pro : 4 252 mAh (+18,7 % par rapport à l’iPhone 16 Pro)

iPhone 17 Pro Max : 5 088 mAh (+ 8,6 % par rapport à l’iPhone 16 Pro Max)

Comme nous pouvons le voir, l’amélioration concerne surtout les modèles Pro. L’iPhone 17 Pro enregistre une hausse de 18,7 %, ce qui n’est pas négligeable. Et l’iPhone 17 Pro Max devient le premier smartphone d’Apple avec une batterie dépassant les 5 000 mAh. C’est donc un record pour l’iPhone.

Pour faire une comparaison, voici les capacités pour les iPhone 16 :

iPhone 16 : 3 561 mAh

iPhone 16 Plus : 4 674 mAh

iPhone 16 Pro : 3 582 mAh

iPhone 16 Pro Max : 4 685 mAh

Des variantes SIM et eSIM

Il y a un élément à prendre en compte : Apple propose des iPhone 17 avec un tiroir pour la carte SIM dans la plupart des pays et des iPhone 17 uniquement eSIM dans certains pays (la liste est à retrouver sur cet article). Il se trouve que les iPhone 17 uniquement eSIM ont une meilleure autonomie. Apple parle de deux heures supplémentaires pour la lecture vidéo par exemple.

Les capacités de batterie communiquées aujourd’hui par Apple concernent vraisemblablement les iPhone 17 avec le tiroir de carte SIM étant donné que les informations sont sur les sites européens (dont le site français) d’Apple. Il faudra attendre les démontages des smartphones pour vérifier la capacité de tous les modèles.