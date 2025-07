La capacité de la batterie de l’iPhone 17 Pro Max a fuité et il semblerait que ce sera un record pour un smartphone Apple, ce qui promet une meilleure autonomie.

Selon les dires du leaker Instant Digital, l’iPhone 17 Pro Max aura une batterie avec une capacité de 5 000 mAh. Voici en comparaison les autres modèles :

iPhone 11 Pro Max : 3 969mAh

iPhone 12 Pro Max : 3 687mAh

iPhone 13 Pro Max : 4 352mAh

iPhone 14 Pro Max : 4 323mAh

iPhone 15 Pro Max : 4 422mAh

iPhone 16 Pro Max : 4 676mAh

iPhone 17 Pro Max : 5 000mAh

Cela représenterait donc un gain de 6,93 % par rapport à l’iPhone 16 Pro Max. Ce serait aussi la première batterie d’un smartphone Apple à atteindre le cap des 5 000 mAh.

Qu’attendre de l’autonomie ? Avec l’iPhone 16 Pro Max et ses 4 676 mAh, Apple annonce jusqu’à 33 heures d’autonomie. En comparaison, l’iPhone 14 Pro Max tenait 29 heures, l’iPhone 13 Pro Max s’en sortait pendant 28 heures et l’iPhone 12 Pro Max restait allumé pendant 20 heures. Au vu du gain cette année, il se pourrait que l’iPhone 17 Pro Max tienne quelque chose comme 35 heures. Cela devrait s’expliquer par l’usage de la nouvelle puce A19 Pro d’Apple et du modem 5G Snapdragon X80 de Qualcomm.

Pour rappel, il y a eu une précédente fuite pour l’iPhone 17 Air. Et pour le coup, c’est moins glorieux avec une capacité de 2 800 mAh. Cela peut rappeler la capacité des batteries des iPhone 12 et 12 Pro (2 815 mAh), sortis il y a cinq ans. Avec un écran de 6,6 pouces, cette capacité pourrait poser problème en ce qui concerne l’autonomie.