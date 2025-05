Une nouvelle fuite apporte des informations sur l’iPhone 17 Air en ce qui concerne la capacité de la batterie et le poids. Ce modèle se distinguera par son design fin (5,5 mm d’épaisseur) et léger.

Une batterie pas vraiment rassurante

Selon le leaker coréen yeux1122, l’iPhone 17 Air aura une batterie d’une capacité de 2 800 mAh. Cela peut rappeler la capacité des batteries des iPhone 12 et 12 Pro (2 815 mAh), sortis il y a cinq ans. Avec un écran de 6,6 pouces, cette capacité pourrait poser problème en ce qui concerne l’autonomie. En effet, des tests internes menés par Apple indiquent que seulement 60 à 70 % des utilisateurs obtiendraient une autonomie d’une journée complète, contre 80 à 90 % pour les modèles habituels.

À titre de comparaison, l’iPhone 16 dispose d’une batterie de 3 561 mAh et l’iPhone 16 Plus de 4 674 mAh. L’iPhone 17 Air connaitrait donc une réduction d’environ 20 % par rapport à un iPhone standard et de 40 % par rapport à un modèle de taille similaire.

Cependant, Apple semble anticiper ce défi. La firme prévoirait une fonctionnalité d’optimisation de la batterie basée sur l’intelligence artificielle dans iOS 19. De plus, la fuite du jour évoque la possibilité d’intégrer une batterie à haute densité, ce qui pourrait augmenter la capacité réelle de 15 à 20 %. Si cette option se concrétise, l’iPhone 17 Air pourrait se rapprocher de l’autonomie des iPhone standards. Mais ce point précis reste encore à confirmer.

Pour information, Samsung a récemment annoncé le Galaxy S25 Edge avec une épaisseur de 5,8 mm et un écran de 6,7 pouces. La batterie ici est de 3 900 mAh.

Un poids plume pour un grand écran

Côté design, l’iPhone 17 Air se démarquera par sa légèreté. Avec un poids de 145 grammes selon la rumeur d’aujourd’hui, il se rapproche de l’iPhone SE 2 (148 g) et de l’iPhone 13 mini (141 g). Cette prouesse est d’autant plus remarquable que l’appareil arbore un écran de 6,6 pouces, bien plus grand que ces modèles compacts. Pour sa part, l’iPhone 16 (6,1 pouces) pèse 170 grammes et l’iPhone 16 Plus (6,7 pouces) pèse 199 grammes.

Pour sa part, le Galaxy S25 Edge de Samsung pèse 163 grammes.