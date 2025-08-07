Dans le cadre de l’annonce de son American Manufacturing Program (AMP), Apple annonce l’expansion de son partenariat avec Corning pour produire l’intégralité du verre de protection des iPhone et Apple Watch aux États-Unis, et plus particulièrement dans le Kentucky.

Cette décision s’inscrit dans l’engagement d’Apple d’investir 100 milliards de dollars supplémentaires dans la production américaine, portant le total à 600 milliards de dollars. L’entreprise allouera 2,5 milliards de cette enveloppe au renforcement de sa collaboration avec Corning.

Grâce à ce nouveau projet, « 100 % des verres de protection des iPhone et Apple Watch vendus dans le monde seront fabriqués aux États-Unis pour la première fois », annonce Apple.

Un partenariat historique renforcé

Cette initiative marque un nouveau chapitre dans la longue collaboration entre Apple et Corning. Cette relation remonte aux débuts de l’iPhone, lorsque Steve Jobs avait convaincu un Wendell Weeks initialement réticent (toujours patron de Corning à ce jour) de produire à grande échelle le verre frontal du premier iPhone.

Tim Cook, patron d’Apple, a déclaré à propos de cette annonce :

Corning est une entreprise américaine légendaire et nous sommes ravis de travailler ensemble pour construire la ligne de production la plus grande et la plus avancée jamais créée pour le verre de smartphone. Grâce à la puissance de la fabrication américaine, tout client, n’importe où dans le monde, qui achète un nouvel iPhone ou une Apple Watch tiendra dans ses mains un verre de précision fabriqué ici même dans le Kentucky. Nous sommes reconnaissants au Président et à son administration pour leur soutien à la fabrication américaine, et nous sommes enthousiastes pour l’innovation que cet investissement débloquera.

Expansion de la production locale

Corning consacrera 100 % de ses nouvelles installations de Harrodsburg dans le Kentucky à la fabrication pour Apple. Cette décision entraînera une augmentation de 50 % de la main-d’œuvre locale, avec des fonds restants pour un nouveau centre d’innovation Apple-Corning sur le site.

Ce centre jouera un rôle clé dans le développement et l’ingénierie de matériaux avancés et de plateformes de fabrication nouvelle génération pour les futures générations de produits Apple.

Cependant, le communiqué d’Apple concernant ce partenariat avec Corning reste vague sur un détail important : les délais. Contrairement à la nouvelle installation de serveurs de 23 226 m² à Houston, prévue pour commencer la production de masse en 2026, l’accord avec Corning ne précise aucune chronologie spécifique. Apple se contente d’affirmer que « bientôt, chaque iPhone et Apple Watch vendu dans le monde sera construit avec du verre de protection fabriqué dans le Kentucky ».