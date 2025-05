Face aux menaces de Donald Trump d’imposer une taxe de 25 % sur les iPhone non fabriqués aux États-Unis, l’analyste Ming-Chi Kuo affirme qu’Apple aurait tout intérêt à absorber ce surcoût plutôt que de déplacer ses usines sur le sol américain.

Absorber les droits de douane, une option plus « rentable »

Dans un message publié sur X, Ming-Chi Kuo a réagi aux pressions renouvelées du président américain pour rapatrier la production d’iPhone. « En termes de rentabilité, il est bien plus avantageux pour Apple d’absorber une taxe de 25 % sur les iPhone vendus aux États-Unis que de déplacer ses lignes d’assemblage aux États-Unis », a-t-il déclaré. Cette prise de position met en lumière les défis économiques et logistiques d’une relocalisation, face à une infrastructure de production déjà optimisée en Asie.

En effet, Apple s’appuie sur un réseau complexe de fournisseurs et de partenaires, comme Foxconn et Pegatron, principalement basés en Chine et de plus en plus en Inde. Ces usines, fruit de décennies d’optimisation, produisent à grande échelle avec une efficacité difficile à reproduire ailleurs. Relocaliser la production nécessiterait des investissements colossaux, estimés à plusieurs milliards de dollars, pour construire des usines, former une main-d’œuvre et recréer un écosystème logistique comparable.

Une dépendance limitée au sol américain

Bien que les États-Unis représentent un marché clé pour Apple, leur rôle dans l’assemblage des iPhone reste marginal. Quelques composants, comme le verre fourni par Corning, sont d’origine américaine, mais l’assemblage final se fait presque exclusivement à l’étranger. Mettre en place une production locale impliquerait non seulement des coûts élevés, mais aussi des délais importants pour atteindre le même niveau d’efficacité qu’en Asie. De plus, rien ne garantit que les coûts de main-d’œuvre et les capacités industrielles aux États-Unis permettraient de rivaliser avec les standards actuels.

Pour contourner ces obstacles, Apple mise sur une diversification de ses sites de production. L’entreprise prévoit de transférer la majorité de la production d’iPhone destinés au marché américain vers l’Inde d’ici 2026. Foxconn, son principal partenaire, investit actuellement 1,5 milliard de dollars dans de nouvelles infrastructures en Inde, avec un objectif de produire plus de 60 millions d’iPhone par an dans ce pays au cours des deux prochaines années.

En choisissant d’absorber d’éventuels droits de douane plutôt que de relocaliser, Apple adopterait une stratégie pragmatique. Cette approche permettrait à l’entreprise de préserver sa rentabilité tout en poursuivant son expansion en Inde, un marché en pleine croissance. Cependant, cette décision pourrait avoir des répercussions sur les prix des iPhone aux États-Unis si les droits de douane venaient à se concrétiser. Les consommateurs pourraient alors supporter une partie de ce surcoût.