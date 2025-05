Apple accélère son virage stratégique pour diversifier la production de ses iPhone hors de Chine. Selon Bloomberg, Foxconn, principal fabricant des iPhone, a investi 1,5 milliard de dollars en Inde, un engagement financier qui marque une étape clé dans cette transition.

Un investissement stratégique en Inde

Dans un récent dépôt boursier, Foxconn a officialisé cet investissement, qui s’inscrit dans une expansion continue de ses infrastructures dans le sud de l’Inde. Parallèlement, l’entreprise renforce également ses activités aux États-Unis. Ce mouvement reflète la volonté d’Apple de réduire sa dépendance à la Chine, qui a longtemps été le cœur de sa chaîne de production. L’Inde s’impose désormais comme une alternative stratégique pour la marque à la pomme.

Au cours des 12 mois précédant mars 2025, Apple a assemblé pour 22 milliards de dollars d’iPhone en Inde, soit une hausse de près de 60 % par rapport à l’année précédente. Foxconn, aux côtés de Tata Electronics et Pegatron, exploite des usines dédiées à la fabrication des iPhone dans le pays. La firme ambitionne de produire en Inde la majorité des smartphones d’Apple destinés au marché américain d’ici fin 2026.

Cette montée en puissance de l’Inde comme hub de production illustre les efforts d’Apple pour sécuriser et diversifier sa chaîne d’approvisionnement. En misant sur des investissements massifs et des partenariats locaux, l’entreprise s’adapte aux enjeux géopolitiques et économiques, tout en renforçant sa présence sur un marché clé. Il faudra voir si cette stratégie permettra à Apple de maintenir son rythme de production tout en répondant à la demande mondiale croissante.