Apple avait récemment annoncé un investissement massif dans une usine de fabrication de serveurs d’IA au Texas… et Foxconn confirme aujourd’hui l’expansion de ses activités aux États-Unis. Ingrasys Technology USA Inc., une filiale de Foxconn, a acquis un terrain de 35 hectares et plus de 90 000 m² de bâtiments industriels à Houston (Texas) pour un montant total d’environ 142 millions de dollars. Foxconn a justifié cette opération par des besoins opérationnels, mais les analystes estiment qu’il s’agit avant tout d’une réponse directe à une hausse de la demande en serveurs, notamment et principalement de la part d’Apple.

Foxconn possède déjà une base de production de serveurs à Houston, mais cette nouvelle acquisition est perçue comme un moyen d’augmenter la capacité afin de répondre aux futurs besoins d’Apple. si l’on en croit des sources proches du dossier, la firme de Cupertino prévoit de produire dès cette année avec Foxconn des serveurs dans le cadre de son projet « Apple Intelligence », projet qui s’appuiera sur un système de cloud privé baptisé « Private Cloud Compute ». Sans surprise aucune, ces serveurs d’IA utiliseront des puces M-series fabriquées cette fois à Taïwan.