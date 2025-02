Si l’on en croit des sources bien informées, le président Donald Trump aurait annoncé lors d’une entrevue avec plusieurs gouverneurs américains que le CEO d’Apple, Tim Cook, a promis d’arrêter deux usines de fabrication au Mexique et de les relocaliser aux États-Unis, une manœuvre dont le coût est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Trump a suggéré que cette décision d’Apple était principalement motivée par la volonté d’éviter les tarifs douaniers. Bien que l’on ne sache pas quelles installations sont concernées, Foxconn, le principal assembleur de produits Apple, possède déjà une présence au Mexique et prévoit de s’y étendre à l’avenir. Depuis la prise de fonction du 47ème président des États-Unis, Cook a maintenu une relation étroite avec Trump, allant jusqu’à assister à son investiture ou à le rencontrer à Mar-a-Lago (ou plus récemment à la Maison Blanche). Malgré ces efforts diplomatiques, Apple subit de plein fouet les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, faisant face côté US à une possible taxe de 10 % sur les produits fabriqués en Chine et côté chinois à un éventuel examen réglementaire de la part du gouvernement de Pékin.

Apple serait également en conflit avec Donald Trump concernant les politiques de confidentialité de ses systèmes (iOS, iPadOS, macOS, visionOS, watchOS), son administration ayant fait pression sur la firme de Cupertino afin d’obtenir un accès accru aux données chiffrées des utilisateurs. Apple a jusqu’ici résisté aux demandes de création d’une porte dérobée sur ses appareils, mais l’on note que l’entreprise a été récemment poussée à retirer son outil de protection avancée des données iCloud sous la pression du gouvernement britannique, ce qui pourrait donner des idées à l’administration Trump.