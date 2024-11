Tim Cook, le patron d’Apple, fait partie des dirigeants d’entreprises tech à avoir félicité Donald Trump, élu 47e président des États-Unis à la suite de sa victoire face à Kamala Harris.

Les dirigeants de la tech félicitent Donald Trump

C’est par le biais d’un message sur X (ex-Twitter) que Tim Cook a félicité Donald Trump : « Félicitations au président Trump pour sa victoire ! Nous sommes impatients de nous engager avec vous et votre administration pour aider à faire en sorte que les États-Unis continuent à mener avec et à être alimentés par l’ingéniosité, l’innovation et la créativité ».

Parmi les autres déclarations, on retrouve :

– Sundar Pichai (patron d’Alphabet/Google) : « Félicitations au président Donald Trump pour sa victoire décisive. Nous sommes dans un âge d’or de l’innovation américaine et nous sommes déterminés à travailler avec son administration pour aider à en faire profiter tout le monde ».

– Jeff Bezos (fondateur et ex-patron d’Amazon) : « Toutes mes félicitations à notre 45e et désormais 47e président pour son extraordinaire retour politique et sa victoire décisive. Aucune nation n’a de plus grandes opportunités. Souhaitons à Donald Trump tout le succès possible pour diriger et unir l’Amérique que nous aimons tous ».

– Satya Nadella (patron de Microsoft) : « Félicitations au président Trump, nous sommes impatients de nous engager avec vous et votre administration pour faire avancer l’innovation qui crée une nouvelle croissance et de nouvelles opportunités pour les États-Unis et le monde ».

– Sam Altman (patron d’OpenAI/ChatGPT) : « Félicitations au président Trump. Je lui souhaite beaucoup de succès dans son travail ».

– Andy Jassy (patron d’Amazon) : « Félicitations au président élu Donald Trump pour cette victoire âprement disputée. Nous sommes impatients de travailler avec vous et votre administration sur des questions importantes pour nos clients, nos employés, nos communautés et notre pays ».

– Mark Zuckerberg (patron de Meta) : « Félicitations au président Trump pour sa victoire décisive. De grandes opportunités s’offrent à nous en tant que pays. Je me réjouis de travailler avec vous et votre administration ».