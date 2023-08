Apple accélère sur les technologies logicielles d‘IA. Si l’on en croit les bonnes sources du site taiwanais Economic Daily News, la firme de Cupertino entrainerait son IA « maison » et testerait des services à base d’IA sur des serveurs achetés directement à… Foxconn, le principal assembleur des iPhone. Les serveurs seraient produits au Vietnam (toujours histoire de gagner de l’indépendance par rapport à la supply chain chinoise) et Apple y accèderait donc pour y entrainer son propre concurrent de ChatGPT (AppleGPT ?)

Pour rappel, il y a environ un mois, Mark Gurman de Bloomberg a lâché l’info selon laquelle une IA « made by Apple » était en cours de préparation dans les labos de Cupertino. Apple n’aurait pas encore de stratégie claire concernant l’usage de cette IA, mais une annonce officielle devrait intervenir en 2024. Un autre célèbre analyste, Ming-Chi Kuo, affirme de son côté que l’IA d’Apple serait pour l’instant bien en deçà des capacités des poids lourds du secteur que sont GPT-4, Bard ou LLama 2, et qu’aucun service Apple basé sur une IA ne serait prêt pour l’an prochain. Plus récemment, Tim Cook a confirmé qu’Apple travaillait sur des technologies d’IA génératives « depuis des années ».