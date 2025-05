Le président Donald Trump a intensifié ses pressions commerciales en ciblant Apple. Via un message publié sur Truth Social, il a averti que l’entreprise pourrait faire face à des droits de douane de 25 % si elle ne fabrique pas ses iPhone aux États-Unis. Cette déclaration fait suite à l’annonce récente de Tim Cook, patron d’Apple, selon laquelle la majorité des iPhone vendus aux États-Unis vont être produits en Inde.

Dans son message, Trump s’est montré catégorique :

J’ai informé depuis longtemps Tim Cook d’Apple que j’attends à ce que leurs iPhone vendus aux États-Unis soient fabriqués et assemblés aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs. Si ce n’est pas le cas, Apple devra payer des droits de douane d’au moins 25 % aux États-Unis. Merci de votre attention à ce sujet !