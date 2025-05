Tim Cook a participé (virtuellement) à un rendez-vous avec plusieurs dirigeants d’entreprises afin de célébrer les 100 premiers jours de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis. Le patron d’Apple en a profité pour le remercier au sujet de la fabrication de puces.

Voici ce qu’a déclaré Tim Cook :

Bonjour à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd’hui, mais je suis heureux d’avoir l’occasion de m’exprimer. J’ai toujours dit qu’Apple ne pouvait être créée qu’aux États-Unis. Nous sommes une entreprise exclusivement américaine et nous nous soucions beaucoup de l’impact que nous avons sur ce pays. C’est pourquoi nous avons récemment annoncé notre intention de dépenser 500 milliards de dollars ici au cours des quatre prochaines années. Nous renforçons nos équipes et nos installations dans plusieurs États, notamment le Michigan, le Texas, la Californie, l’Arizona, le Nevada, l’Iowa, l’Oregon, la Caroline du Nord et l’État de Washington. Nous créons également une nouvelle usine de serveurs d’IA avancée au Texas et nous allons doubler notre fonds de fabrication avancée aux États-Unis pour aider les entreprises à se développer sur le territoire américain.

Nous sommes fiers de créer des millions d’emplois ici et de faire des investissements importants pour catalyser une nouvelle ère de fabrication avancée, et nous sommes fiers de soutenir les entreprises dans tout le pays qui nous aident à répondre aux besoins de nos utilisateurs. Au total, nous avons plus de 19 000 fournisseurs aux États-Unis, dans les cinquante États.

Nous travaillons avec des entreprises américaines pour tout acheter, depuis les composants utilisés pour Face ID jusqu’au verre utilisé pour l’iPhone. Et nous prévoyons d’acheter plus de 19 milliards de puces cette année aux États-Unis auprès d’entreprises réparties dans une douzaine d’États. Cela inclut des dizaines de millions de puces avancées fabriquées en ce moment même par TSMC en Arizona, dont nous sommes le premier et le plus important client.

Je veux prendre un moment pour reconnaître l’accent mis par le président Trump sur la fabrication nationale de semi-conducteurs, et nous continuerons à travailler avec l’administration en investissant dans ces domaines. Il va sans dire que nous sommes enthousiasmés par l’avenir de l’innovation américaine et les opportunités incroyables qu’elle créera, et nous sommes honorés de faire notre part.