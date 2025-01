Tim Cook, le patron d’Apple, a décidé de faire un don personnel d’un million de dollars au fonds d’inauguration de Donald Trump, comme le révèle Axios. Ce don ne provient pas d’Apple en tant qu’entreprise, mais directement de Tim Cook, dans un geste individuel.

Tim Cook verse 1 million de dollars

Ce geste intervient après des interactions entre Tim Cook et Donald Trump. Dès l’annonce de la victoire de ce dernier comme nouveau président des États-Unis, Tim Cook avait indiqué :

Félicitations au président Trump pour sa victoire ! Nous sommes impatients de nous engager avec vous et votre administration pour aider à faire en sorte que les États-Unis continuent à mener avec et à être alimentés par l’ingéniosité, l’innovation et la créativité.

De plus, en décembre, le patron d’Apple a partagé un dîner avec le président élu à Mar-a-Lago en Floride. Ces démarches semblent s’inscrire dans une volonté de maintenir une bonne relation avec Donald Trump, qu’il avait déjà entretenue pendant son premier mandat à la Maison Blanche. Il apparaît donc que Tim Cook entend poursuivre cette démarche au cours de ce nouveau mandat.

Le don de Tim Cook intervient alors qu’Apple fait face à des pressions réglementaires aux États-Unis, mais également à l’international. En mars 2024, la société a été poursuivie par le département de la Justice (DOJ) des États-Unis pour des accusations de violation des lois antitrust liées à ses différentes plateformes. Ce procès pourrait se prolonger pendant le nouveau mandat de Donald Trump, qui débutera le 20 janvier.

Le fonds d’inauguration de Trump reçoit également des dons de nombreuses entreprises et personnalités influentes, telles qu’Amazon, Meta, Uber, OpenAI (via son dirigeant Sam Altman), Goldman Sachs, Bank of America, Coinbase, ainsi que des géants de l’automobile comme Toyota, Ford et General Motors. D’autres entreprises comme AT&T, Black & Decker et Charter Communications font également partie des contributeurs.