Apple annonce une augmentation de ses investissements aux États-Unis, en passant à 600 milliards de dollars, soit 100 milliards supplémentaires par rapport à la promesse initiale de 500 milliards formulée plus tôt cette année. Tim Cook, le patron d’Apple, était à la Maison Blanche aux côtés de Donald Trump pour faire l’annonce.

L’investissement d’Apple passe à 600 milliards de dollars

Tim Cook a déclaré :

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’augmenter nos investissements à travers les États-Unis à 600 milliards de dollars sur quatre ans et de lancer notre nouveau programme de fabrication américaine [American Manufacturing Program, AMP]. Cela inclut des travaux nouveaux et étendus avec 10 entreprises à travers les États-Unis. Elles produisent des composants utilisés dans les produits Apple vendus dans le monde entier et nous sommes reconnaissants au Président pour son soutien.

Apple établit l’American Manufacturing Program (AMP), une initiative consacrée au développement de la fabrication avancée sur le territoire américain. Les partenaires de ce programme incluent notamment Corning, Coherent, GlobalWafers America, Applied Materials, Amkor, Texas Instruments, Samsung, GlobalFoundries et Broadcom.

Apple is expanding our US commitment to $600 billion over the next four years. And our new American Manufacturing Program will bring even more jobs and advanced manufacturing to the US. pic.twitter.com/6KWkTGJN3O — Tim Cook (@tim_cook) August 6, 2025

L’entreprise prévoit d’allouer 2,5 milliards de dollars du financement AMP pour renforcer son partenariat avec Corning. Les deux sociétés collaborent pour créer la « chaîne de production de smartphones la plus grande et la plus avancée au monde » dans l’usine de Corning du Kentucky. Apple affirme que 100 % des verres de protection des iPhone et Apple Watch vendus mondialement seront bientôt fabriqués aux États-Unis. Apple et Corning ouvriront également un centre d’innovation Apple-Corning dédié au développement de matériaux avancés et de plateformes de fabrication nouvelle génération.

Expansion technologique et création d’emplois

Dans le cadre de l’AMP, Apple dévoile plusieurs autres initiatives stratégiques. L’entreprise étend sa chaîne d’approvisionnement en silicium à chaque étape de la production de puces. Elle élargit son accord avec Coherent, qui fabrique les lasers VSCEL utilisés dans Face ID et d’autres fonctionnalités iPhone et iPad.

Par ailleurs, Apple construira une installation de serveurs de 23 226 m² à Houston pour faire tourner Apple Intelligence et Private Cloud Compute. L’entreprise prévoit également d’embaucher jusqu’à 20 000 employés directs dans les domaines de l’IA, de l’ingénierie des puces et du développement logiciel.

L’expansion comprend aussi l’agrandissement du data center de Maiden en Caroline du Nord, ainsi que la poursuite des travaux dans les installations du Nevada, de l’Iowa et de l’Oregon. Enfin, une Apple Manufacturing Academy (académie de fabrication Apple) ouvrira ses portes à Detroit ce mois-ci pour soutenir les petits et moyens fabricants américains.