L’Apple Manufacturing Academy va ouvrir ses portes à Detroit le 19 août. Ce nouveau programme va permettre à Apple d’aider des entreprises et les former sur comment bien produire aux États-Unis.

L’Apple Manufacturing Academy à Detroit

Cette académie fait partie de l’investissement de 500 milliards de dollars d’Apple aux États-Unis pour les quatre prochaines années. Sabih Khan, le nouveau directeur de l’exploitation de l’entreprise, déclare :

Nous sommes ravis d’accueillir des entreprises de tout le pays à l’Apple Manufacturing Academy à partir du mois prochain. Apple travaille avec des fournisseurs dans les 50 États car nous savons que la fabrication de pointe est essentielle à l’innovation et au leadership américains. Grâce à ce nouveau programme, nous sommes ravis d’aider encore plus d’entreprises à mettre en œuvre une fabrication intelligente afin qu’elles puissent ouvrir des opportunités incroyables pour leurs sociétés et notre pays ».

Apple s’associe avec l’université d’État du Michigan pour cette académie qui aura lieu les 19 et 20 août. Il y aura des petites et moyennes entreprises de tout le pays pour divers ateliers animés par des experts d’Apple. Ces formations sont conçues pour aider les entreprises américaines à passer à une fabrication avancée en mettant en œuvre l’intelligence artificielle et des techniques de fabrication intelligentes.

Les sessions porteront notamment sur l’apprentissage automatique et l’apprentissage profond dans le domaine de la fabrication, l’automatisation dans l’industrie manufacturière, l’exploitation des données de fabrication pour améliorer la qualité des produits, l’application des technologies numériques pour optimiser les opérations et plus encore.

D’autres aides au programme

En plus des cours en présentiel, les ingénieurs d’Apple conseillent déjà des entreprises américaines afin de les aider à améliorer la productivité, l’efficacité et la qualité de leurs chaînes d’approvisionnement. Les services de conseil sont disponibles à la fois en ligne et en présentiel.

Plus tard cette année, l’académie proposera également des programmes virtuels, avec un cursus de développement des compétences qui enseignera aux travailleurs des compétences essentielles telles que la gestion de projet et l’optimisation des processus de fabrication.