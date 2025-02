Voilà qui devrait permettre à Tim Cook de se mettre définitivement dans la poche le bouillant Donald Trump : Apple vient en effet d’annoncer il y a quelques dizaines de minutes un plan d’investissement massif sur le territoire américain à hauteur de 500 milliards de dollars, plan qui s’étendra sur 4 ans. Cette somme mirifique servira en premier lieu à la construction d’une nouvelle usine à Houston (Texas) ce qui devrait générer des milliers de nouveaux emplois. On notera cependant qu’une grande partie de cette somme avait déjà été promise auparavant par Apple, et que l’annonce d’aujourd’hui semble surtout être une tentative visant à adoucir l’administration Trump, (probablement dans l’espoir d’obtenir des exemptions de tarifs douaniers sur les produits Apple). Incidemment, l’officialisation du montant confirme les propos récents de Trump qui déclarait qu’Apple était prêt à investir des centaines de milliards de dollars aux États-Unis.



La nouvelle usine d’Houston fabriquera des serveurs destinés à soutenir Apple Intelligence et fera partie in fine de l’infrastructure Private Cloud Compute. Ce site, qui ouvrira en 2026, s’étendra sur plus de 250 000 pieds carrés. Apple prévoit également d’étendre ses centres de données en Caroline du Nord, en Iowa, en Oregon, en Arizona et au Nevada. De plus, l’Advanced Manufacturing Fund de la firme californienne doublera, passant de 5 à 10 milliards de dollars, un montant qui servira à financer en partie la nouvelle usine TSMC en Arizona (qui produira des processeurs Apple Silicon). Apple prévoit également d’embaucher 20 000 personnes dans les domaines de la recherche, des semi-conducteurs, du développement logiciel et de l’intelligence artificielle. Enfin, une nouvelle Apple Manufacturing Academy ouvrira à Detroit.