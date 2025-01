IFI CLAIMS, une entreprise spécialisée dans le suivi des données mondiales sur les brevets, vient de publier son classement 2024 des brevets accordés. Les chiffres révèlent une augmentation de 3,8 % de l’activité en matière de brevets aux États-Unis après quatre années de déclin. Samsung a conservé la première place pour la troisième année consécutive avec 6 377 brevets accordés, tandis qu’Apple s’est classée quatrième avec 3 082 brevets accordés, ce qui correspond à une croissance de 21,53 % et une progression de trois rangs par rapport à 2023. Parmi les géants technologiques des « Magnificent 7 », Apple est le leader nombre de brevets, suivi de Google à la 10e place avec 2 054 brevets. Microsoft et Amazon figurent également dans le top 20, bien qu’ils aient reculé dans le classement par rapport à l’année précédente. A noter que le chinois Huawei s’est vu accorder 3046 brevets sur le sol américain (+47,29% et +6 rangs), à un cheveu donc d’Apple.

TSMC, le principal fournisseur de puces pour Apple, pointe à la seconde place en nombre de brevets accordés aux États-Unis en 2024

Le paysage mondial des brevets montre une domination continue des entreprises basées aux États-Unis, qui revendiquent près de la moitié des plus de 324 000 brevets accordés. Le Japon se classe en deuxième position avec 43 364 brevets, tandis que la Chine reprend la troisième place avec 28 258 brevets, dépassant la Corée du Sud, qui se classe quatrième avec 24 115 brevets. En Europe, l’Allemagne est en tête avec 14 044 brevets. L’année a également vu une hausse des dépôts de brevets liés à l’intelligence artificielle, notamment dans sa forme générative, en parallèle avec un rebond des cryptomonnaies et un intérêt croissant pour les technologies du métavers.