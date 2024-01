Apple reste l’un des plus gros déposants de brevets sur le sol américain. L’an dernier, la firme de Cupertino a déposé 2536 brevets, soit 11% de plus qu’an 2022 (2285). Cette frénésie de dépôts permet à la firme de Cupertino de figurer à la 7ème place des plus gros déposants de brevets aux US, devant des poids lourds comme LG, Micron Technology, Intel, Huawei, Toyota, Google, Microsoft, BOE ou bien encore Amazon. Le marché du brevet connait pourtant une période de sinistrose aux Etats-Unis, avec notamment une baisse des dépôts de 3,4% l’an dernier et le plus faible total de brevets déposés depuis 2019.

Sans surprise, Samsung domine ce classement des plus gros déposants pour la seconde année consécutive avec pas moins de 8729 brevets (pour amsung Electronics et Samsung Display combinés), suivi par Qualcomm, TSMC (le fondeur des puces de l’iPhone et du Mac), IBM, Canon, Samsung Display, et donc Apple. La bonne tenue d’Apple dans ce classement s’explique aisément par les nombreux chantiers encore en cours dans la firme de Cupertino, entre l’Apple Car, les développements à venir autour de l’Apple Vision Pro, les nouvelles technologies hardware et software en lien avec l’iPhone, l’iPad oo le Mac, le développement des processeurs Ax et Apple Silicon, sans oublier les efforts plus récents en direction de l’IA et des modèles de langage.