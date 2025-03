TSMC, le fondeur des processeurs de tous les produits Apple (iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple Vision Pro, Apple TV), a pris la décision d’investir massivement aux États-Unis. Le terme « massivement » n’est pas trop fort puisque l’on parle ici d’un investissement global à hauteur de 100 milliards de dollars. Donald Trump a annoncé l’information ce lundi, le directeur général de la firme Taiwanaise, C.C. Wei, ayant confirmé sa présence à la Maison-Blanche plus tôt dans la journée : « Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de rencontrer le Président et nous nous réjouissons de discuter de notre vision commune pour l’innovation et la croissance de l’industrie des semi-conducteurs ».

Cette annonce intervient peu de temps après que le président américain Donald Trump ait directement menacé Taïwan d’une nouvelle augmentation des taxes douanières. Dans ce contexte, on peut supposer que l’installation de giga-usines aux États-Unis pourrait permettre à TSMC d’éviter la douloureuse et à Apple de sécuriser son approvisionnement en processeurs sans devoir faire payer aux consommateurs l’augmentation des taxes douanières. Reste la question du « timing » et de la date de mise en route de ces nouvelles unités de production…