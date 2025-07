L’iPhone 17 Air d’Apple devrait embarquer une batterie d’une capacité inférieure à 3 000 mAh, selon les informations partagées aujourd’hui par le leaker Instant Digital sur Weibo. Cette limitation technique, liée au design ultra-fin du smartphone, pourrait néanmoins être compensée par les nouvelles optimisations logicielles d’iOS 26.

Une autonomie compromise par le design ultra-fin

Les rumeurs précédentes évoquaient une capacité de batterie d’environ 2 800 mAh pour l’iPhone 17 Air, ce qui renforce la rumeur du jour parlant d’une capacité inférieure à 3 000 mAh. Cette réduction s’explique par le design de l’appareil, qui devrait avoir une épaisseur de 5,5 mm, limitant l’espace interne disponible pour la batterie.

Pour contextualiser cette capacité, les derniers modèles d’iPhone à avoir des batteries inférieures ou égales à 3 000 mAh étaient certains modèles des gammes iPhone 12 et iPhone 13. Dans le même temps, l’iPhone 16 dispose d’une batterie de 3 561 mAh et l’iPhone 16 Plus de 4 674 mAh

Des tests internes révélateurs chez Apple

Il y a quelques mois, Apple a mené des tests internes approfondis sur l’autonomie de l’iPhone 17 Air. Ces évaluations ont révélé que seulement 60 % à 70 % des utilisateurs pourront utiliser l’appareil pendant une journée complète sans avoir besoin de le recharger.

Cette statistique contraste nettement avec les autres modèles d’iPhone, où ce pourcentage oscille généralement entre 80 % et 90 %. Cette différence souligne les défis techniques que pose le design ultra-fin de l’iPhone 17 Air en matière d’autonomie.

En interne, le fabricant a qualifié cette autonomie de « moins bonne » par rapport aux modèles précédents, reconnaissant ainsi les compromis nécessaires pour atteindre cette finesse de 5,5 mm.

Face à ces contraintes matérielles, Apple mise sur les nouveautés logicielles pour maintenir une bonne expérience. Le nouveau mode « Alimentation adaptative » d’iOS 26 devrait permettre à l’iPhone 17 Air de maintenir une autonomie d’une journée complète malgré sa batterie plus petite.

Cette fonctionnalité représente une évolution dans la gestion énergétique des appareils Apple, optimisant dynamiquement la consommation selon les habitudes d’utilisation et les besoins instantanés. Elle se repose sur Apple Intelligence et nécessite au moins l’iPhone 15 Pro ou Pro Max.

Une coque-batterie en préparation

Pour répondre aux préoccupations d’autonomie, Apple préparerait le lancement d’une coque-batterie en tant qu’accessoire optionnel pour l’iPhone 17 Air. Cette solution permettrait aux utilisateurs les plus exigeants d’étendre l’autonomie de leur smartphone, tout en préservant le design ultra-fin du smartphone lorsque l’accessoire n’est pas utilisé. Cette stratégie rappelle l’approche adoptée par Apple avec ses précédentes coques-batteries.