L’iPhone Air est arrivé avec du retard en Chine en raison d’un blocage réglementaire : les autorités locales ne validaient pas l’usage exclusif de l’eSIM, ce qui a conduit Apple à retarder les précommandes jusqu’à ce que les opérateurs soient autorisés à déployer ce service. L’attente est enfin terminée, et le constat semble sans appel : dès l’ouverture des précommandes ce 17 octobre, l’ensemble des stocks disponibles en ligne est parti en quelques minutes à peine ! Du jamais vu pour un tout nouveau modèle dans la gamme iPhone.

Contre toute attente, l’iPhone Air cartonne en Chine

Toutes les configurations et tous les coloris de l’iPhone Air sont désormais affichés “en rupture” sur l’Apple Store en ligne. Les délais de livraison, initialement annoncés pour le 22 octobre, sont désormais estimés à “1-2 semaines”. En comparaison, aux États-Unis, l’iPhone Air était encore accessible aux précommandes bien après le lancement, tandis que l’iPhone 17 Pro Max suscite la plus forte demande (comme pour chaque nouvelle génération d’iPhone).

Un pari risqué sur l’eSIM dans un marché encore attaché à la carte physique

Le succès chinois du modèle Air montre que l’option eSIM-only ne décourage pas les utilisateurs, et ce malgré le petit soucis réglementaire au lancement. Cette « victoire » a aussi valeur de test pour Apple : la réaction du marché chinois déterminera en partie la viabilité de ce choix technologique dans un pays où la carte SIM physique reste la norme. En fin de compte, ce lancement express en Chine pourrait marquer un tournant pour l’iPhone Air, non pas pour ses volumes de ventes, qu’Apple ne communique jamais, mais parce qu’il confirme que le marché chinois peut se positionner rapidement en faveur de modèles plus audacieux, à contrario ici de la tendance observée sur d’autres marchés (l’iPhone Air se vendrait plus mal que les autres modèles en Europe et aux États-Unis).