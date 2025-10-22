Face à une demande bien plus faible que prévu, Apple réduit drastiquement la production de son nouvel iPhone Air. L’entreprise réoriente sa production vers les iPhone 17 et 17 Pro, plus populaires, signant un échec stratégique pour son modèle ultra-fin.

Une demande décevante pour l’iPhone Air

Selon Nikkei, la coupe de production est si sévère qu’elle approche des « niveaux de fin de production ». Bien que des rapports initiaux avait fait état de bonnes ventes en Chine quelques heures après le lancement, la réception globale dans la région s’est avérée limitée. Combinée à une faible demande sur les autres pays, cette tendance a entraîné une chute significative des projections de ventes.

Une nouvelle enquête de KeyBanc Capital Markets confirme cette tendance, révélant « pratiquement aucune demande pour l’iPhone Air ». L’étude note que la demande pour les autres iPhone 17 reste saine mais mesurée, avec un mix de ventes qui continue de se déplacer en faveur des versions Pro et Pro Max. De plus, les fonctionnalités d’intelligence artificielle ne semblent pas encore influencer de manière significative les décisions d’achat.

Le redéploiement de la production est déjà chiffré. La banque Mizuho Securities a indiqué la semaine dernière qu’Apple réduirait la production de l’iPhone Air d’un million d’unités cette année. Dans le même temps, l’entreprise prévoirait d’augmenter celle des autres iPhone 17 de deux millions d’unités. Ce signal de marché semble partagé, puisqu’un fuite distincte a indiqué que Samsung a annulé le successeur de son propre rival de l’iPhone Air, le Galaxy S25 Edge, également en raison de ventes décevantes.