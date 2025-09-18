Apple semble privilégier la continuité pour ses futurs iPhone 18 Pro et Pro Max selon les dernières fuites. Le leaker Digital Chat Station révèle sur Weibo que les iPhone 18 Pro de 2026 reprendront largement l’esthétique de leurs prédécesseurs tout en intégrant des améliorations techniques.

Un design familier avec des subtilités

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max conserveraient les dimensions d’écran établies depuis la génération iPhone 16 Pro. On retrouverait donc les diagonales de 6,3 pouces et 6,9 pouces respectivement. Cela ne devrait donc pas chambouler les habitudes des utilisateurs des modèles Pro.

Le bloc photo arrière maintiendrait également son architecture actuelle avec trois capteurs disposés en triangle sur un plateau surélevé. Cependant, la fuite du jour évoque une modification intéressante concernant la zone Ceramic Shield située au dos des smartphone, qui adopterait un « design légèrement transparent ». Le leaker reste toutefois évasif sur les détails techniques de cette évolution esthétique.

Ensuite, Apple proposerait un nouveau système de refroidissement basé sur une chambre à vapeur en acier inoxydable pour les iPhone 18 Pro. Cette évolution marque une différence avec les iPhone 17 Pro, où la chambre à vapeur est soudée au laser dans le châssis unibody en aluminium, bien que la composition métallique exacte reste à confirmer par les démontages.

Puce A20 Pro, modem C2 et Dynamic Island plus compacte

Du côté des performances, le Commercial Times rapporte que les iPhone 18 Pro embarqueront la puce A20 Pro, gravée selon le processus de 2 nm le plus récent de TSMC. Cette avancée technologique s’accompagnerait de l’intégration du modem C2 développé par Apple, remplaçant définitivement les modems de Qualcomm que l’on retrouve dans les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, ainsi que leurs prédécesseurs. Ces deux évolutions techniques étaient déjà évoquées par de précédentes fuites.

Parallèlement, un autre leaker a indiqué cette semaine que la Dynamic Island sera plus petite sur les iPhone 18 Pro, tout en précisant que Face ID ne migrera pas sous l’écran pour cette génération.