L’iPhone 18 Pro fait l’objet d’informations contradictoires sur l’intégration de Face ID et de l’avenir de la Dynamic Island. Deux rumeurs, issues de sources fiables, divergent sur le design de l’écran, un enjeu crucial.

Dynamic Island ou pas sur l’iPhone 18 Pro ?

Selon The Information, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max pourraient abandonner la Dynamic Island. À la place, un simple trou dans le coin supérieur gauche accueillerait la caméra frontale. Ce changement suggère un design épuré, sans l’encoche en forme de pilule lancée avec l’iPhone 14 Pro. Le développeur Filip Vabroušek a illustré cette hypothèse (à gauche sur l’image ci-dessus), offrant une vision d’un écran presque sans bordures. Si Apple opte pour cette solution, iOS 27 pourrait ne plus afficher l’interface caractéristique de la Dynamic Island.

Cependant, Ross Young, vice-président de Counterpoint Research, contredit cette rumeur. Il affirme que des éléments visibles de Face ID persisteront, impliquant une Dynamic Island plus petite que celle des iPhone actuels. Filip Vabroušek a également proposé une visualisation de cette version (à droite sur l’image ci-dessus). Mark Gurman de Bloomberg corrobore cette piste en indiquant qu’Apple réduira la taille de la Dynamic Island sur certains modèles de l’iPhone 18 prévus pour 2026. Plusieurs sources penchent donc pour une Dynamic Island affinée plutôt qu’un simple trou pour la caméra.

Vers un iPhone sans encoche… en 2030 ?

Ces rumeurs soulignent l’importance du design de l’écran pour les utilisateurs envisageant une mise à niveau en 2026. La Dynamic Island, qui intègre des notifications et des interactions, joue un rôle clé dans l’esthétique et la fonctionnalité de l’iPhone. Choisir entre une version réduite ou sa suppression complète pourrait transformer l’expérience visuelle.

Pour l’iPhone du 20e anniversaire, attendu en 2027, Ross Young tempère les attentes. Contrairement aux affirmations de Mark Gurman, qui évoquait un écran sans aucune découpe, Ross Young estime qu’un iPhone avec Face ID et une caméra frontale entièrement sous l’écran n’arrivera qu’en 2030. Cela repousse de cinq ans l’idée d’un iPhone totalement sans bordures.