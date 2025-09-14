Après l’annonce des iPhone 17 par Apple, voilà que les iPhone 18 et 18 Pro font parler d’eux. Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple prévoit une Dynamic Island plus petite. Mais il ne faudrait pas s’attendre à Face ID sous l’écran.

Une Dynamic Island plus compacte sur les iPhone 18

Les iPhone 18, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max adopteraient une Dynamic Island plus petite selon les dire du leaker qui a partagé de bonnes informations au sujet des iPhone 17 avant l’officialisation par Apple. Cette modification toucherait tous les modèles, offrant ainsi plus d’espace d’affichage utile.

Pourtant, les rumeurs contradictoires sur un rétrécissement similaire pour l’iPhone 17 Pro n’avaient pas abouti : la taille est restée identique. Aujourd’hui, cette idée refait surface pour 2026 et elle semble un peu plus plausible. En effet, elle pourrait servir de transition vers un iPhone tout en verre pour le 20e anniversaire de la gamme.

D’autres sources corroborent cette tendance. Par exemple, Mark Gurman de Bloomberg a mentionné une Dynamic Island réduite sur certains iPhone 18. Ces ajustements visent à affiner le design.

Face ID sous l’écran ? Ce sera pour plus tard

Le leaker Instant Digital précise que la caméra frontale restera visible sous forme de découpe en pilule (comme c’est le cas aujourd’hui). Aucun iPhone 18 n’intègrerait de caméra frontale sous l’écran.

En tout cas, l’attente pour Face ID sous l’écran s’éternise. Cette technologie a été promise pour les iPhone 16 Pro, 17 Pro et maintenant 18 Pro, mais elle recule toujours d’un an ou deux. Si les infos du jour se confirment, elle n’apparaîtra pas avant les iPhone 19 Pro ou plus tard. Cela étant dit, les iPhone 19 marqueront les 20 ans du smartphone d’Apple. On peut donc imaginer que le fabricant proposera un changement de design notable, comme ce fut le cas de l’iPhone X en 2017. C’est en tout cas ce que les rumeurs annoncent.