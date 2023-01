C’est un peu le retour du retour de la rumeur : le souvent bien informé the Elec affirme en effet que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max disposerait d’un capteur Truedepth (pour Face ID) disposé sous l’écran de l’appareil. En conséquence, ce serait aussi la fin du Dynamic Island, qui n’aurait plus vraiment de raison d’être dans cette configuration matérielle.

The Elec tempère cependant la rumeur et estime que l’intégration d’une telle technologie de capteurs « reste difficile pour le moment » ; autrement dit, Apple ne serait pas satisfait des résultats obtenus jusqu’à maintenant dans son centre de R&D. Seule la caméra en façade resterait à peine visible sur l’écran, sans doute via un poinçon. Apple aurait tout de même prévu de faire disparaitre le capteur photo/vidéo sous l’écran sur une prochaine génération d’iPhone (iPhone 17 Pro ?).

Le « leak » de The Elec fait écho à une ancienne prévision de Ming Chi Kuo, qui déclarait au mois d’avril 2022 que l’iPhone 16 Pro n’aurait plus de capteur Face Id visible en façade, ce dernier étant placé sous l’écran.