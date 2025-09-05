Apple pourrait bien surprendre avec une refonte de la Dynamic Island sur les iPhone 17 Pro et Pro Max, au point d’avoir un format un peu plus petit. C’est en tout ce cas ce qui se murmure selon une rumeur qui apparaît peu de temps avant la keynote.

Une Dynamic Island plus compacte ?

D’après une personne qui affirme travailler pour un fabricant d’écrans protecteurs pour iPhone, la Dynamic Island des iPhone 17 Pro pourrait passer d’une largeur de 2 cm sur l’iPhone 16 à environ 1,5 cm cette fois-ci. Cette réduction de 25 % s’expliquerait par une optimisation de la caméra frontale et du système de capteurs. En adoptant une technologie plus compacte, Apple parviendrait à affiner cette zone en forme de pilule sans compromettre ses fonctionnalités.

Cependant, la prudence reste de mise. La source, jusque-là inconnue, manque de crédibilité établie. Malgré cela, cette information mérite une certaine attention car plusieurs rumeurs persistantes ont évoqué une diminution de la taille de la Dynamic Island sur les nouveaux téléphones d’Apple.

island is now 1,5 cm (in 14-16 pro it’s 2cm) pic.twitter.com/qAt5zxqGir — Don’t ask 👀 (@that_one_g3) September 4, 2025

Dès le début de l’année, l’analyste Jeff Pu a suggéré que l’iPhone 17 Pro Max pourrait arborer une Dynamic Island plus petite que celle des modèles précédents. Cette hypothèse a été appuyée par le leaker Digital Chat Station, qui a mentionné l’intégration des metalens pour Face ID. Cette technologie fusionnerait les composants émetteur et récepteur, réduisant ainsi l’encombrement des éléments structurels. Cela permettrait ainsi d’avoir une Dynamic Island plus fine et moins imposante.

Cependant, les avis divergent. D’autres bruits de couloirs ont suggéré que cette réduction pourrait concerner tous les iPhone 17 et pas uniquement les Pro. À l’inverse, l’analyste Ming-Chi Kuo a tempéré ces attentes en suggérant que ce changement pourrait ne pas intervenir avant l’iPhone 18 Pro.

Possible changement logiciel

Côté logiciel, le leaker Digital Chat Station a également laissé entendre que l’interface de la Dynamic Island pourrait connaître une refonte sur les iPhone 17. Malheureusement, aucun détail précis n’a été partagé sur les modifications envisagées. Si ces changements se concrétisent, ils marqueront la première évolution de cette fonctionnalité depuis son introduction sur les iPhone 14 Pro en 2022.

La keynote d’Apple aura lieu le 9 septembre et sera l’occasion de découvrir les iPhone 17, nouvelles Apple Watch et AirPods Pro 3. Plus de détails sont à retrouver sur cet article.