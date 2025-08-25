Apple préparerait une refonte audacieuse et spectaculaire à l’occasion du 20ᵉ anniversaire de l’iPhone : si l’on en croit des sources proches du dossier, le modèle 2027 pourrait adopter un design entièrement en verre arrondi, ce qui collerait parfaitement à la nouvelle philosophie visuelle baptisée « Liquid Glass » (qui fait assez polémique d’ailleurs sur iOS 17) . Les bords incurvés — probablement sur toute la surface — viendraient éliminer les bordures traditionnelles et offrir un écran véritablement « sans coupe ». Cette approche de design, déjà évoquée par Apple dans de nombreux brevets, ouvrirait une nouvelle ère esthétique pour les iPhone, similaire sans doute à l’impact qu’a eu le modèle X lors de son lancement en 2017. Qu’en sera t-il aussi des ports et des ouvertures sur ce nouveau modèle (USB-C, HP) ? Apple a t-il prévu quelque chose de « révolutionnaire » à ce sujet ? Il faudra sans doute attendre les prochaines « fuites » pour en savoir un peu plus.

En amont de cette transformation, et ainsi que le rappelle Bloomberg, Apple envisagerait également de lancer son tout premier iPhone pliable dès 2026. Cette série d’innovations — iPhone Air en 2025, pliable en 2026, et modèle anniversaire tout-verre en 2027 — témoigne en tout cas d’une stratégie de rupture du côté d’Apple, une stratégie destinée évidemment à raviver de l’intérêt pour un iPhone probablement un peu trop sage ces dernières années…