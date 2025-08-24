Mark Gurman de Bloomberg dévoile de nouvelles informations sur l’iPhone pliable qu’Apple prépare pour 2026. Cela concerne l’écran, les capteurs photo, Touch ID, le modem C2 pour la 5G, les coloris et plus.

Un format livre avec des écrans optimisés

L’iPhone pliable s’ouvrira comme un livre pour révéler un écran intérieur plus grand, un format qui rappelle les Galaxy Z Fold de Samsung. Les rumeurs précédentes évoquaient un écran extérieur de 5,5 pouces et un écran intérieur de 7,8 pouces. En comparaison, le Galaxy Z Fold 7 de Samsung propose un écran intérieur de 8 pouces et un écran extérieur de 6,5 pouces.

Aussi, Apple a récemment modifié la technologie d’écran de son iPhone pliable. Le plan initial consistait à utiliser des capteurs tactiles « on-cell », une approche différente de celle des iPhone actuels. Cependant, ces capteurs peuvent créer des espaces d’air entre l’écran et sa protection, rendant le pli de l’écran déplié plus prononcé.

Apple pivote désormais vers un écran tactile « in-cell », plus proche de la technologie déjà présente dans l’iPhone. Cette modification devrait rendre le pli moins visible et améliorer la précision tactile.

4 capteurs photo et Touch ID

L’iPhone pliable comportera quatre capteurs photo au total : un sur l’écran avant, un à l’intérieur et deux autres à l’arrière. Pour l’authentification biométrique, Apple utilisera le capteur d’empreintes Touch ID plutôt que la reconnaissance faciale Face ID, un choix qui pourrait surprendre.

Cette décision s’expliquerait par les exigences strictes de finesse du smartphone. Il ne doit pas être trop volumineux une fois fermé. L’analyste Ming-Chi Kuo avait précédemment indiqué que l’appareil mesurerait environ 9,5 mm une fois fermé, soit moins de 5 mm d’épaisseur pour chaque moitié. Cette dimension serait ainsi inférieure à celle de tous les iPhone précédents.

Le système de caméra TrueDepth complexe nécessaire pour Face ID ne pourrait tout simplement pas s’intégrer dans un boîtier si fin. Apple utilisera donc Touch ID dans le bouton latéral pour faciliter l’authentification et le déverrouillage de l’appareil.

La 5G avec le modem C2 d’Apple et eSIM seulement

Apple intégrera C2, son modem cellulaire 5G de nouvelle génération, qui prend en charge des vitesses plus rapides par rapport au C1 qui a fait ses débuts dans l’iPhone 16e. Ce modem C2 équipera donc l’iPhone pliable d’Apple.

Et à l’instar de l’iPhone 17 Air qui arrivera le mois prochain, l’iPhone pliable ne disposera pas d’un emplacement pour une carte SIM physique. Ce sera uniquement l’eSIM. Actuellement, seuls les iPhone vendus aux États-Unis supportent uniquement l’eSIM. Dans le reste du monde, nous avons encore le tiroir pour la carte SIM. Nous pouvons également utiliser l’eSIM si nous le souhaitons.

Deux coloris et prix élevé

Pour l’instant, Apple teste uniquement deux coloris pour l’iPhone pliable, à savoir noir et blanc. Cependant, les plans du fabricant pourraient évoluer d’ici le lancement prévu en 2026.

L’iPhone pliable représente un défi technique pour Apple, qui doit concilier innovation, robustesse et finesse. Il faudra voir maintenant si le succès sera au rendez-vous, surtout quand on sait que les rumeurs parlent d’un prix dépassant les 2 000 dollars.