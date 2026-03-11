Les rumeurs sur l’iPhone 18 Pro se contredisent à nouveau. Après plusieurs sources convergentes en janvier vers une Dynamic Island plus petite, le leaker Digital Chat Station affirme sur Weibo que les modèles Pro de cette année reprendront en grande partie les moules et châssis de leurs prédécesseurs, avec une Dynamic Island et Face ID largement inchangés. La miniaturisation et le passage au Face ID sous l’écran seraient repoussés à l’iPhone 19 Pro.

Des contradictions pour la Dynamic Islande plus petite

Ce revirement n’est pas sans précédent. L’an dernier, des rumeurs circulaient sur une Dynamic Island réduite pour l’iPhone 17 Pro, avant que le design final ne s’avère identique à la génération précédente. L’histoire pourrait donc se répéter, ce qui invite à nuancer la portée des informations contradictoires qui circulent depuis des mois. Car la désaccord entre des sources généralement fiables sur ce sujet est notable : certaines rumeurs évoquaient même la suppression pure et simple du Dynamic Island au profit d’un poinçon combiné à Face ID sous écran, sans Dynamic Island du tout.

En janvier, le tableau semblait pourtant s’éclaircir. Les leakers Instant Digital et ShrimpApplePro, l’analyste Ross Young et Mark Gurman de Bloomberg convergeaient tous indépendamment vers une Dynamic Island plus étroite sur l’iPhone 18 Pro. Le fait que Gurman, dont les informations proviennent généralement de sources internes à Apple, ait soutenu cette rumeur lui conférait un poids particulier. La nouvelle fuite de Digital Chat Station va donc explicitement à contre-courant de ce consensus, sans qu’il soit possible de trancher à ce stade.

Si le design évolue peu, les composants internes constituent l’essentiel des changements attendus : une puce A20 Pro gravée en 2 nm, une batterie dépassant les 5 000 mAh et un système de caméra avec ouverture variable. L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sont attendus pour septembre 2026.

Dans une perspective plus longue, Apple viserait un iPhone entièrement en verre sans aucune découpe, une ambition qui pourrait se concrétiser avec le modèle des 20 ans en 2027.