L’analyste Ross Young appuie une nouvelle fuite révélant que l’iPhone 18 Pro maintiendra sa Dynamic Island au centre de l’écran, tout en étant plus compacte qu’actuellement. Cette configuration dément les rumeurs d’un déplacement de la caméra vers le coin supérieur gauche de l’écran, confirmant plutôt une intégration partielle des capteurs de Face ID sous la dalle.

Ross Young, dont les antécédents en matière de rumeurs Apple sont excellents, a validé sur X (ex-Twitter) les fuites du leaker Instant Digital publiée aujourd’hui concernant la réduction de taille de la Dynamic Island sur l’iPhone 18 Pro. Il confirme que ce nouveau design correspond précisément aux informations qu’il avait partagées dès juin 2025, anticipant que si certains composants de Face ID passeraient sous l’écran, les smartphones conserveraient des éléments visibles.

Selon les détails techniques fournis par Instant Digital et soutenus par Ross Young, seul l’illuminateur infrarouge serait déplacé sous l’écran vers le coin supérieur gauche. En revanche, le projecteur de points, la caméra infrarouge et la caméra selfie resteraient logés dans une Dynamic Island centrée, dont la taille serait simplement réduite par rapport aux iPhone existsants. Cette architecture hybride est également confirmée par le leaker ShrimpApplePro ainsi que par Mark Gurman Bloomberg.

La piste du poinçon unique en haut à gauche perd en crédibilité

Cette confirmation contredit frontalement The Information, qui annonçait le déplacement du capteur photo vers le coin supérieur gauche et l’abandon de la forme en pilule au profit d’un simple poinçon. Il apparaît probable que les sources de The Information aient mal interprété des données partielles concernant les composants de Face ID dissimulés sous l’écran, confondant son nouvel emplacement avec celui de la caméra principale. Bien que le site soit généralement fiable, tout porte à croire qu’on se dirige vers un maintien de la Dynamic Island, avec toutefois un format plus compact.