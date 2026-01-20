Les jours passent et ne ressemblent pas concernant les rumeurs autour des prochains modèles d‘iPhone 18/18 Pro. Depuis plusieurs mois, le design frontal de l’iPhone 18 Pro alimente les spéculations.Face ID sous l’écran, caméra en poinçon dans un coin et disparition potentielle de la Dynamic Island, les rumeurs se sont multipliées. Une nouvelle fuite en provenance de la plateforme chinoise Weibo semble toutefois clarifier la situation et dessiner un scénario un peu plus cohérent.

Face ID partiellement sous l’écran, mais la Dynamic Island toujours présente

Les informations partagées par le leaker Instant Digital évoquent un module Face ID composé de trois éléments distincts : un illuminateur infrarouge, un projecteur de points et une caméra infrarouge. Seul l’illuminateur, plus compact, serait déplacé sous la dalle, probablement dans la partie supérieure gauche de l’écran. Les deux autres composants resteraient regroupés au centre, au sein d’une Dynamic Island plus fine et discrète.

Cette configuration contredit certaines rumeurs récentes affirmant que la caméra frontale serait déplacée dans un coin de l’écran, supprimant la découpe centrale (voir au dessus). Selon la source, ces informations proviendraient d’une mauvaise interprétation de rapports asiatiques évoquant uniquement un changement interne dans l’architecture de Face ID. En d’autres termes, seuls certains composants de la caméra frontale seraient déplacés, ainsi que le dévoile le leak dudit composant.

Vers une évolution progressive du design Apple

En résumé, l’iPhone 18 Pro ne devrait pas adopter de poinçon latéral, mais plutôt proposer une Dynamic Island réduite, recentrée et plus élégante. Une évolution dans la continuité de la stratégie d’Apple, qui privilégie les ajustements progressifs plutôt que les ruptures visuelles brutales.

Si le calendrier habituel est respecté, Apple lèvera le voile sur ses prochains modèles en septembre. D’ici là, cette fuite offre un aperçu crédible d’un écran plus épuré, sans bouleverser l’identité visuelle de l’iPhone.