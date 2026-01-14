Des détails et confirmations voient le jour concernant les iPhone 18 et iPhone 18 Pro en ce qui concerne leurs tailles, la présence de Face ID sous l’écran ou encore ce qui va se passer pour la Dynamic Island. La fuite vient du leaker Digital Chat Station sur Weibo.

La future gamme proposerait quatre diagonales distinctes, toutes équipées de dalles LTPO avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz :

iPhone 18 : écran de 6,3 pouces

iPhone Air 2 : écran de 6,5 pouces

iPhone 18 Pro : écran de 6,3 pouces

iPhone 18 Pro Max : écran de 6,9 pouces

Ainsi, chaque modèle garderait la même taille d’écran que son prédécesseur.

Face ID sous l’écran et du changement pour la Dynamic Island

Cohérente avec les précédentes rumeurs, cette fuite confirme qu’Apple réserverait Face ID sous l’écran aux iPhone 18 Pro. The Information avait déjà rapporté le mois dernier cette nouveauté, précisant que la caméra frontale migrerait vers le coin supérieur gauche de l’écran. Cette configuration permettrait de supprimer totalement la découpe en forme de pilule qui occupe actuellement le haut de l’écran.

L’avenir de la Dynamic Island sur ces modèles Pro reste incertain. Même si les capteurs TrueDepth de Face ID disparaissent sous la dalle, l’interface pourrait continuer à s’afficher ponctuellement pour les alertes de batterie faible ou les activités en direct. L’iPhone 18 standard et l’iPhone Air 2 conserveraient quant à eux la Dynamic Island actuelle.

Apple devrait dévoiler les iPhone 18 Pro et Pro Max selon le calendrier habituel de septembre 2026. En revanche, les rumeurs suggèrent une sortie décalée pour les autres modèles : l’iPhone 18 standard et l’iPhone Air 2 ne seraient commercialisés qu’aux alentours de mars 2027, créant un décalage de six mois inédit entre les différentes versions.