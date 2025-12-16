L’iPhone 18 Pro va avoir le droit à plusieurs nouveautés, dont Face ID sous l’écran et le capteur photo situé en haut à gauche, selon The Information. Cela devrait par conséquent signaler la fin de la Dynamic Island.

Face ID sous l’écran pour l’iPhone 18 Pro

La principale différence visuelle de l’iPhone 18 Pro résidera dans l’intégration de Face ID directement sous l’écran. Cette avancée technique permettra de supprimer l’encoche en forme de pilule, libérant ainsi la totalité de la surface. La caméra frontale serait quant à elle repositionnée dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Paradoxalement, malgré cette disparition de la Dynamic Island, The Information précise que le design général des nouveaux smartphones restera similaire à celui des iPhone 17 Pro. Cette information suggère que les changements se concentreront sur la partie avant de la face avant plutôt que sur une refonte complète du châssis.

Au-delà de l’esthétique, les changements les plus profonds se situeront à l’intérieur du smartphone. Apple prévoirait d’intégrer un iris mécanique à au moins l’un des capteurs photo arrière, autorisant ainsi une ouverture variable. Cette fonctionnalité, déjà évoquée par de précédentes rumeurs, donnerait aux utilisateurs un contrôle accru sur la profondeur de champ, une première depuis les iPhone 14 Pro et leur ouverture fixe à ƒ/1,78.

Des changements pour la puce A20 Pro

L’autre avancée concernera la puce A20 Pro, avec le processus de gravure en 2 nm de TSMC. Elle utiliserait une nouvelle technologie d’assemblage (WMCM) intégrant la RAM directement sur la même puce que le processeur (CPU) et la partie graphique (GPU). Cette architecture devrait se traduire par des gains intéressants en performance, notamment pour Apple Intelligence, ainsi qu’une meilleure autonomie et une gestion thermique optimisée. Le gain de place interne pourrait également libérer de l’espace pour d’autres composants.

En toute logique, Apple annoncera les iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre 2026. Il y aura également l’iPhone pliable. En revanche, il faudrait attendre le début de 2027 pour avoir l’iPhone 18 standard.