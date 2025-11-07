Apple s’apprêterait à équiper tous les iPhone 18 d’une caméra frontale de 24 mégapixels selon la banque JP Morgan. Cette mise à niveau apporterait plus de clarté, non seulement aux selfies, mais aussi à la fiche technique de l’iPhone 17 qui peut prêter à confusion.

Une mise à niveau qui clarifie la situation de l’iPhone 17

Sur le papier, cette annonce peut surprendre certains car l’iPhone 17 est déjà doté d’un capteur de 24 mégapixels. Cependant, en raison de son format carré unique et des photos prises en 4:3, seule 75 % de sa surface est réellement utilisée, ce qui limite la résolution effective des clichés à 18 mégapixels. Cette caméra, baptisée « Cadre centré», permet des usages comme les selfies en paysage avec le téléphone tenu en mode portrait.

Le passage à une exploitation complète de 24 mégapixels sur les iPhone 18 permettrait donc enfin de bénéficier de toute la puissance du capteur. Il en résulterait des selfies plus nets et plus détaillés, ainsi qu’une meilleure précision pour le mode portrait.

Cette amélioration concernerait une large partie de la gamme : les iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max, mais aussi le futur iPhone Air 2 et le premier iPhone pliable. Ce dernier se distinguerait en intégrant son capteur de 24 mégapixels directement sous son écran intérieur. Seuls les modèles d’entrée de gamme, les iPhone 17e et 18e, resteraient équipés d’une caméra de 12 mégapixels.

Cette nouvelle hiérarchie s’inscrirait dans une stratégie de lancements décalés. Les modèles haut de gamme sortiraient à l’automne 2026, tandis que les iPhone 18 et 18e, plus abordables, ne seraient lancés qu’au printemps 2027.